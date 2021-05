Les aerolínies, les agències de viatge i els hotels segueixen amb més del 40% de la seva plantilla a ERTO

Agència de viatges @ep





La vacunació cada vegada està més avançada, es van eliminant les restriccions i amb això, l'economia comença a remuntar. No obstant això, la recuperació econòmica no serà simètrica, i alguns sectors hauran de recórrer un camí més llarg per tornar a les xifres prepandemia. És el cas de les aerolínies, les agències de viatge i els hotels, que segons recull El Economista, segueixen tenint a més del 40% de la seva plantilla en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).





En el conjunt de l'economia espanyola, 4,08% dels 14.670.000 d'assalariats registrats a la Seguretat Social al maig seguien en ERTO. Un percentatge molt menor que el registrat en alguns sectors, com les agències de viatges, que segueix tenint al 61% de la seva plantilla en ERTO, sent el sector que més lluny està de recuperar la capacitat que tenia abans del Covid-19.





Les empreses relacionades amb l'allotjament, com els hotels, tampoc han aconseguit recuperar-se com altres sectors, i segueixen tenint al 47,5% dels seus empleats en ERTO. En tercer lloc hi ha el transport aeri, amb el 40,7% de la seva plantilla en ERTO i finalment el sector de el joc, que segueix amb el 30,5%.





Finalment està l'hostaleria, un dels sectors que més preocupen pel seu volum. Les empreses de restauració segueixen tenint al 20% de la plantilla a ERTO, és a dir, 178.465 persones.





Els cinc sectors ja esmentats superen el 15% en ERTO. En aquest sentit, segueixen considerant-se activitats en risc i per tant, estan incloses en el llistat de les CNAE ultraprotegits. Les empreses incloses en aquesta llista tenen dret, en cas d'estar en ERTO, al fet que els seus treballadors gaudeixin d'una forta exoneració en les cotitzacions de la Seguretat Social -entre el 95% i el 60% segons els casos-, estiguin ja en actiu o segueixin en suspens.