La Xina permetrà que les parelles tinguin tres fills per lluitar contra l'envelliment de la població

El Govern de la Xina ha anunciat aquest dilluns que permetrà tenir fins a tres fills a les parelles del país, un canvi de les dures polítiques de natalitat que té l'objectiu de "respondre a l'envelliment de la població" al gegant asiàtic.





El president de la Xina, Xi Jinping @ep





El Comitè Polític del Partit Comunista Xinès (PCX) ha adoptat la decisió i ha ressaltat que entre els objectius figuren "millorar l'estructura poblacional" i "preservar els avantatges en recursos humans", segons ha informat l'agència xinesa de notícies Xinhua.





Així, ha destacat que "es milloraran les polítiques sobre naixements" i ha incidit que "s'introduirà una política que permetrà tenir fins a tres fills a les parelles, juntament amb mesures de suport". A més a més, El PCX ha apostat per ajornar la data de jubilació.





L'Oficina Nacional d'Estadístiques de la Xina ha indicat que durant el 2020 van néixer dotze milions de persones, una descens respecte als 14,6 milions del 2019, amb un descens fins als 1,3 fills per dona, tal com ha recollit el diari 'The South China Morning Post'.





Les autoritats xineses han reformat aquests darrers anys les dures polítiques de natalitat, que durant anys van impedir tenir més d'un fill a les famílies. Així, el 2016 van autoritzar que les parelles tinguessin un segon fill.