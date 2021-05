Venen una escultura invisible per 15.000 euros

Diuen que qualsevol cosa pot acabar sent art, i si no que l'hi preguntin a Marcel Duchamp, que va acabar venent per la seva "merda d'artista" - excrements dins d'una lata- per 275.000 euros en una subhasta. Avui ha arribat el torn de l'artista italià Salvatore Garau, que ha aconseguit vendre una escultura invisible, és a dir, res absolut, per 15.000 euros. L'obra, titulada 'Io sono' és immaterial i, per tant, no es pot veure ni tocar. "Jo no he venut un res, he venut un buit".





Salvatore Garau @ep



La venda d'aquesta obra va ser la notícia més destacada de la subhasta organitzada aquest 18 de maig pel Art-Rite. Garau va posar certs requisits per a la seva venda: l'escultura havia de situar-se en una casa particular, en una habitació especial lliure de qualsevol altre objecte i amb un espai de 150 per 150 centímetres.





"El buit no és més que un espai ple d'energia, i encara que el buidem i no quedi res, segons el principi d'incertesa de Heisenberg, aquest no té un pes. Per tant, té energia que es condensa i es transforma en partícules, és a dir, a nosaltres ", va explicar l'artista en referència a la seva obra intangible.





"Quan decideixo exposar una escultura immaterial en un espai donat, aquest espai concentrarà una certa quantitat i densitat de pensaments en un punt precís, creant una escultura que prendrà les més variades formes només des del meu títol", va dir Garau.