La hipertensió, una malaltia "assassina i silenciosa"

El director de el Centre Cardiològic integrat a l'Hospital Quirónsalud CLIDEBA de Badajoz, el doctor Rafael Fernández de Soria, ha advertit que "la hipertensió és una malaltia assassina perquè quan dóna la cara ja hi ha moltes parts de el cos que poden estar danyades".





tensiòmetre @ep





Segons explica l'especialista, es tracta d'una patologia silent que va fent mal a les artèries poc a poc, endurint, i que afecta a nivell de el cor, de ronyó, ocular i les artèries del cervell. "I aquest és el problema de la hipertensió molts dels pacients no tenen símptomes", ha apuntat.





El Centre cardiològic que dirigeix el doctor Fernández de Soria s'ha convertit en el centre de referència regional en cardiologia, i en aquest sentit, l'especialista assegura que, a Extremadura, les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort i d'ingrés hospitalari, ja que "és la malaltia més prevalent en la medicina que afecta en major mesura als homes en el curt termini, i a les dones a llarg termini. Amb l'arribada de la menopausa les dones tenen més hipertensió i més factors de risc cardiovascular", explica el doctor.





Així mateix, assegura que la majoria de les persones que tenen una tensió alta és com a conseqüència del tipus de dieta que consumeixen lluny d'una "dieta mediterrània" on primen els aliments processats, i també influeixen el sedentarisme, l'obesitat i l'estrès.





"Tot això afavoreix el desenvolupament de la hipertensió per això és tan important ensenyar als nens des de petits a menjar bé i a practicar exercici", ja que només el 5% de les persones que pateixen hipertensió és degut a causes congènites o per malaltia hormonal, assenyala.





IMPORTÀNCIA DELS REVISIONS





El doctor Fernández de Sòria ha explicat que "tot aquell que passi de 14/9 de tensió es considera hipertens. Sabem que les persones a partir dels 70 anys, solen tenir la tensió més alta, i amb ells solem ser més permissius. Però per norma general, si passa d'aquí cal iniciar un tractament amb pastilles i / o amb dieta, exercici. Actualment, amb una sola pastilla podem controlar la hipertensió ", relata.





En el cas de les persones que practiquen esport, a partir dels 40 anys s'han de fer els controls de salut. "A partir dels 20-25 anys, els esportistes és aconsellable fer-se revisions i més si hi ha antecedents familiars. En aquest cas, el meu consell és prendre-se cada dos anys i a partir dels 40 cada any", conclou.