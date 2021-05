Rescaten 16 galls mutilats que anaven a ser utilitzats en baralles

Galls rescatats @ep





La Policia Municipal de Madrid ha rescatat 16 galls mutilats i maltractats pel seu propietari criador, ara detinguts, per utilitzar-los en baralles de galls il•legals, ha informat una portaveu del Cos Local.





L'Oficina d'Atenció al Ciutadà de districte d'Usera va rebre queixes de la presència de galls en una zona. Per això, fins al lloc van acudir agents de la Unitat de Medi Ambient (UMA) i de la Unitat Central de Seguretat (UCS) i també empleats del servei de Sanitat de la Junta Municipal.





Efectivament, en un traster van trobar 16 galls tancats en gàbies fixes, portàtils o circulars, que són les utilitzades per a l'entrenament previ a les baralles. També van trobar bàscules de precisió i fulles, utilitzades per amputar les crestes i esmolar els esperons, una cosa que presentaven molts dels animals.





Per això, el seu amo i criador, de 38 anys, que va ser sorprès manipulant les gàbies, ha estat detingut per un delicte de maltractament animal, que podria comportar penes de fins a any i mig de presó.