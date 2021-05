Escrivà descarta aprovar demà la reforma de les pensions i espera que al juliol arribi al Congrés

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha descartat aquest dilluns que el Consell de Ministres de demà aprovi el primer paquet de la reforma de les pensions pel fet que encara no està tancat l'acord amb els agents socials ja que ha de passar abans un seguit de tràmits.





José Luis Escrivá @ep





Escrivà ha afirmat que seria "massa prematur" portar aquesta reforma al Consell de Ministres d'aquest dimarts i ha subratllat que aquesta no es va a tramitar com a Reial decret llei, sinó com a llei, pel que abans ha de passar tràmits com l'audiència pública.





El ministre ha assenyalat que s'està "afinant" el text normatiu de la reforma amb els agents socials i no sap si aquesta mateixa setmana es podrà tancar l'acord.





El que sí que ha deixat clar és que sindicats i empresaris saben que la reforma ha d'estar publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest mateix any perquè és un compromís assumit pel Govern amb Brussel·les en el Pla de Recuperació. En tot cas, espera que la reforma de pensions arribi al Parlament al llarg del mes de juliol.





En aquest primer paquet de reformes s'inclou la revalorització de les pensions amb l'IPC i una sèrie de mesures per a acostar l'edat efectiva de jubilació a l'edat legal, amb incentius positius per demorar la retirada de manera voluntària.





"No estem modificant l'edat legal de jubilació (...) El que hi ha són incentius ia Espanya tenim molt pocs estímuls i incentius sobre la jubilació demorada que no estan ben dissenyats ni publicitats. Qui estigui en condicions i vulgui seguir en actiu podrà prolongar la seva vida laboral i li anem a premiar per això ", ha abundat.





Respecte a les jubilacions anticipades, Escrivà les ha xifrat al voltant de 70.000 o 80.000 cada any i ha reiterat que l'objectiu del Govern és desincentivar-les canviant l'estructura dels coeficients reductors.





Pel que fa al factor de sostenibilitat, la derogació reclamen els sindicats, el ministre ha recordat que això està contemplat en el segon paquet de la reforma, el qual s'abordarà l'any que ve, però ha insistit que el compromís de Govern amb la derogació de aquest factor és "absolutament ferm" perquè està mal dissenyat i és "injust".





"Hi ha un compromís de derogar sí o sí", ha apuntat el ministre, que ha recordat que hi ha temps per suprimir aquesta mesura tenint en compte que la seva entrada en vigor no estava prevista fins 2023. El factor de sostenibilitat se substituirà per un mecanisme de solidaritat intergeneracional que, segons ha precisat, encara "no està ideat", raó que també justifica que formi part del segon paquet de reformes.





"MAI HEM ARRIBAT A PRESENTAR UNA PROPOSTA CONCRETA A AUTÒNOMS"





Preguntat pel nou sistema de cotització d'autònoms en funció dels ingressos reals on treballa el Govern amb els agents socials i les organitzacions d'autònoms, Escrivà ha assenyalat que l'Executiu "no ha arribat a presentar cap proposta concreta" i que es ha d'acordar amb la resta d'interlocutors.





"En els processos es manegen esborranys, documents. Nosaltres mai hem arribat a presentar una proposta concreta (...). En el que sí hi ha consens amb tots els representants és que hi hagi trams", ha apuntat el ministre, que ha explicat que la discussió, "que es deixarà per al final", se centrarà en definir quants trams són i com es distribueixen per dalt i per baix.





"CAL TREBALLAR SOBRE EVIDÈNCIES"





Sobre les acusacions del president de la CEOE, Antonio Garamendi, que el ministre sembla treballar "a un laboratori", Escrivà ha restat importància a aquestes declaracions, atribuint-les al procés de negociació dels ERTO i ha assegurat que és "molt comprensiu" amb aquestes coses.





"En el disseny de polítiques públiques hi ha el convenciment que cal treballar sobre l'evidència, no sobre els pressentiments, les intuïcions i els interessos particulars. Nosaltres defensem l'interès general", ha subratllat.