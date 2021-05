El risc de trombes en nens contagiats de Covid-19 és baix, segons un estudi

L'Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid ha liderat el primer estudi realitzat a la Unió Europea en què es descriu la baixa prevalença de complicacions trombòtiques en pacients pediàtrics amb infecció per SARS-CoV-2.





En aquesta investigació, publicada a la revista 'Archives of Disease in Childhood de el grup British Medical Journal', han participat 76 hospitals espanyols que formen part de la xarxa 'Estudi epidemiològic de les infeccions pediàtriques pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Èpic-AEP ', el qual compta amb el suport de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP).





S'han inclòs a 537 pacients pediàtrics diagnosticats amb COVID-19 entre l'1 de març i el 30 de setembre de 2020 entre tots els hospitals espanyols participants en l'estudi. D'ells, 368 van haver de ser hospitalitzats i 47 van presentar una síndrome inflamatori multisistèmic, conegut com SIM-Ped.





No obstant això, tan sols quatre casos, que representen el 0,7 per cent del total dels nens participants en l'estudi i el 1,1 per cent dels nens que van haver de ser hospitalitzats, van presentar una complicació trombòtica, sent la més freqüent l'afectació de les cames ".





L'estudi també conclou que el grup d'edat més afectat va ser el dels adolescents. I és que, dos dels pacients tenien factors de risc coneguts de trombosi, i en un cas addicional, es van detectar factors de risc de trombosi en l'estudi realitzat.





"Cal assenyalar que cap pacient amb una síndrome inflamatori multisistèmic presentar aquest tipus de complicació. Els pacients van ser tractats amb heparina i van evolucionar favorablement en tots els casos", ha comentat el metge de el servei de Pediatria de l'Hospital Gregorio Marañón, David Aguilera.





Actualment, la 'Xarxa èpic-AEP' està realitzant un estudi addicional amb l'objectiu de conèixer amb més detall els factors de risc de trombosi que permetin definir mesures preventives de trombosi en els nens amb infecció per SARS-CoV-2.