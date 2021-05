El Barça aixeca la Copa de la Reina i s'emporta el Triplet

El Barça Femení va conquerir aquest diumenge la Copa de la Reina Iberdrola, la vuitena del seu palmarès, al superar (4-2) aquest diumenge a el Llevant UD en la final celebrada a l'Estadi Municipal de Butarque (Leganés, Madrid), per celebrar així el triplet.





Barça Femení aixecant la Copa de la Reina @fcbarcelona





El quadre blaugrana va tenir molta enganxada a pilota aturada i aeri, un 3-0 a la mitja hora amb els gols de Patri Guijarro, Alexia Putellas i Marta Torrejón. Les 'granota' van poder ficar-se al partit amb dues bones ocasions de Toletti, però després del descans van seguir insistint fins estrènyer i molt la baralla amb el 3-2. El doblet d'Alexia va encimbellar al Barça davant un gran rival.





Als cinc minuts, la segona final de la temporada per al Llevant, després de la perduda davant l'Atlètic a la Supercopa, es va posar costa amunt. Patri va rematar de cap sense oposició un servei de córner, donant renda a un Barça que ja mossegava en la pressió.





Les de Maria Pry es van veure molt tancades en el seu camp, a molts metres de la meta rival i sense opció de trobar a Esther dalt. El Barça va seguir empenyent, però va ser a pilota parada com també van arribar el segon i el tercer, amb la desafortunada col·laboració de Maria Valenzuela, que va sortir malament en els dos gols.





Com en el primer, el guant de Mertens va posar la pilota aquesta vegada al cap d'Alexia, que va pentinar d'esquena a gol. Poc després, Marta va fer el 3-0 que tenyia de blaugrana més d'una nansa de la Copa. El Llevant no va tirar la tovallola i també a pilota parada, en un servei de córner i una falta lateral, Toletti va perdonar.





La davantera 'granota' va tenir dues rematades de cap molt clars per canviar i molt el guió, però a la segona part va arribar el Barça amb la final sota control. El desgast del Llevant es feia notar en la calorosa tarda nit a sud de Madrid, amb públic a les grades sota les oportunes mesures contra el coronavirus, però les de Maria Pry van trobar gasolina i fe a mitja hora de al final.





Alba va fer el 3-1 en una falta d'entesa entre Pereira i Coll. El Llevant es va animar i va trobar el 3-2 per mitjà de Banini, després d'un rebuig a xut d'Esther. El Barça, com mai aquesta temporada, es veia a mercè del seu rival, però l'emoció el va durar poc a la final per culpa d'Alexia.





Una mala sortida de pilota, en un servei de porteria, va sucumbir a la pressió de la blaugrana, i ella sola va resoldre per a la seva doblet i el 4-2 que sentenciava a el Llevant. Les de Lluís Cortés, ja amb calma, van guardar la pilota i van acabar amb un digne rival, que això sí no va apartar de el camí històric del triplet a les culers.