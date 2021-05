L'IEB i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona signen un acord de col·laboració

D'esquerra a dreta, segons la fotografia, Martí Parellada, president de l'IEB i Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. - CZFB







El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB), que presideix el catedràtic en Economia de la Universitat de Barcelona (UB) Martí Parellada, i han signat un conveni que permetrà a centre de recerca en economia potenciar la seva activitat i reforçar encara més el seu posicionament com a referent en àmbits com el federalisme fiscal, els sistemes impositius, l'economia urbana, les infraestructures, les polítiques públiques i la sostenibilitat energètica.





En l'acte de la signatura, que ha tingut lloc a les oficines de CZFB, han participat Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Martí Parellada, president de l'IEB i Josep Mª Durán, director de l'IEB .





Pere Navarro ha assenyalat el compromís que té el CZFB amb la recerca en nova economia com a forma "de creació de coneixement per fer front als reptes que tenim com a societat. Són temps d'incertesa a tot el món i és més necessari que mai donar un cop mirada al món acadèmic per entre tots fomentar el debat que ens porti a prendre les millors decisions en matèria econòmica ".





La col·laboració amb el CZFB permetrà a l'IEB potenciar activitats en tots els seus àmbits i d'acord amb Martí Parellada, president de l'IEB, "suposa incorporar a l'entitat a un actor de pes que sens dubte ens va a aportar molt a un projecte com el nostre en què sector públic, sector privat i la Universitat uneixen esforços ".