Ot García elegit primer secretari de la Joventuts Socialistes de Catalunya

Ha estat el 17 Congrés Nacional de la JSC, celebrat aquest cap de setmana a la fàbrica de creació Fabra i Coats de Barcelona, ha explicat l'organització en diversos apunts al Twitter recollits aquest dilluns.





Ot García, que substituirà Arnau Ramírez, ha estat elegit en un congrés que van tancar el ministre i primer secretari de PSC, Miquel Iceta; la viceprimera secretària del partit, Eva Granados, i el secretari general de Joventuts Socialistes d'Espanya (JSE) i diputat al Congrés, Omar Anguita.











El projecte de l'Ot García pretén abordar les principals problemàtiques que els joves de Catalunya pateixen en un moment de crisi sanitària, social i econòmica. Per tot això, els pilars fonamentals sobre els quals es vol centrar el projecte són l'educació, l'habitatge, l'emancipació, el treball, la igualtat i l'ecologisme.