Les vacunes contra el Covid-19 tenen menys eficàcia en les persones que s'han sotmès a un trasplantament de ronyó

Un estudi liderat per investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) ha constatat que les persones que s'han sotmès a un trasplantament de ronyó tenen una resposta "més baixa que en la població general" a les vacunes enfront del Covid-19.





Publicat a la revista 'American Journal of Trasplantation', el treball sosté que el 65% dels trasplantats de ronyó i vacunats amb la vacuna de Moderna està immunitzat, ja sigui via anticossos o via resposta cel·lular, segons ha indicat l'Hospital Clínic aquest dilluns en un comunicat.





Els experts han estudiat el nivell d'anticossos i de resposta cel·lular existent en 133 receptors de ronyó i 15 de ronyó-pàncrees, dues setmanes després de rebre la segona dosi de Moderna, i han detectat que "els pacients sense exposició prèvia al virus que van desenvolupar resposta d'anticossos o cel·lular van ser finalment el 65% ".





Els factors associats amb la manca de resposta a la vacuna van ser la diabetis i el tractament amb immunoglobulines antilinfocitàries durant l'últim any --un fàrmac que s'usa per prevenir o tractar el rebuig de l'òrgan--; mentre que els efectes secundaris van ser similars a la de la resta de població.





Estudis ja publicats apuntaven que el percentatge de pacients que desenvolupaven anticossos contra el coronavirus era inferior en els trasplantats que en la població general, com succeeix amb altres vacunes com la de l'hepatitis B, però aquesta és la primera vegada que s'ha estudiat la immunitat cel·lular després de la vacuna contra la Covid-19.





L'estudi obre una nova línia d'investigació per saber en quin grau d'intensitat podran afrontar el virus als pacients ja vacunats i que no tenen immunitat de tots dos o d'un dels dos tipus: ja sigui passant la malaltia més lleu o sense necessitat de ingrés hospitalari.