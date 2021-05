Alberto Martínez Lacambra nou director general de Red.es

El consell d'administració de Red.es ha nomenat aquest dilluns a Alberto Martínez Lacambra com a nou director general de l'entitat en sustituició de David Cierco Jiménez de Parga, que va renunciar al carrec fa unes setmanes.





Lacambra en una entrevista / @EP







Martínez Lacambra va ser director general d'Agbar a Catalunya i conseller delegat d'Aigües de Barcelona i compta amb àmplia experiència en la gestió financera i d'equips, segons el comunicat de l'entitat.







Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Lacambra ha estat també professor al primer dels dos centres educatius on es va formar.





També ha estat conseller delegat d'Aquagest Services Company, i en l'àmbit públic, ha participat en la gestió de l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (Impsol), un organisme dedicat a l'habitatge.





Té una àmplia trajectòria professional en la gestió financera i d'equips, dins de el sector públic i privat, així com en el món emprenedor nacional i internacional, en àmbits de serveis i activitats, estant sempre molt vinculat a la transformació digital de les companyies que ha liderat.





El consell d'administració valora que el nou director general s'incorpora "en un moment de gran protagonisme per a l'entitat" a causa de l'augment de pressupost de la mateixa ja