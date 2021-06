No saber l'origen del Covid-19 posa al món en risc de futurs brots

El món necessita la cooperació del règim xinès per rastrejar els orígens del COVID-19 i prevenir futures amenaces pandèmiques, van dir diumenge dos destacats experts en malalties dels Estats Units.







Ha augmentat la informació que dóna suport a la teoria que el virus SARS-CoV-2 pot haver escapat d'un laboratori a Wuhan, Xina, va dir Scott Gottlieb, comissionat de l'Administració d'Aliments i Medicaments de l'administració Trump, que ara forma part de la junta de Pfizer. Xina no ha proporcionat evidència per refutar aquesta teoria, mentre que la recerca de senyals que el virus va sorgir de la vida silvestre no ha donat resultats, va dir Gottlieb en "Face the Nation" de CBS News.





No saber com va començar la pandèmia posa al món en risc de futurs brots, va dir Peter Hotez, codirector del Centre per al Desenvolupament de Vacunes de l'Hospital Infantil de Texas, en una aparició a la televisió separada. "Hi haurà COVID-26 i COVID-32 a menys que comprenguem completament els orígens de COVID-19", va dir Hotez a "Meet the press" de NBC.





La idea que el virus s'hagi escapat accidentalment d'un laboratori d'investigació, promoguda durant molt de temps per alguns republicans, ha rebut renovada atenció per part de l'administració Biden.





En una sorprenent declaració el passat dimecres, el president Joe Biden va demanar una nova investigació sobre l'aparició de virus. Les agències d'intel·ligència nord-americans tenien avaluacions contradictòries sobre si era més probable que el virus creués la barrera de les espècies des d'un reservori natural o es filtrés de l'Institut de Virologia de Wuhan, va dir Biden. Va ordenar a les agències "redoblar els seus esforços" i tornar a informar-li en 90 dies.





El debat sobre l'origen del virus va ser impulsat de nou per un informe del diari The Wall Street Journal el 23 de maig que tres investigadors de l'Institut de Virologia de Wuhan de la Xina es van emmalaltir prou al novembre de 2019 que van buscar atenció hospitalària per " símptomes consistents tant amb COVID-19 com amb malalties estacionals comuns ".





S'hauria de permetre als científics realitzar una investigació a llarg termini a la Xina i prendre mostres de sang d'humans i animals, va dir Hotez. Estats Units hauria de pressionar la Xina, fins i tot amb l'amenaça de sancions, perquè permeti una investigació. "Necessitem un equip de científics, epidemiòlegs, viròlegs, ecologistes de ratpenats a la província de Hubei durant un període de sis mesos i un any", va dir Hotez.







Els funcionaris xinesos han qüestionat la teoria de laboratori de Wuhan. El portaveu de Ministeri de Relacions Exteriors, Zhao Lijian, va desestimar el dijous la investigació de Biden com un intent de participar en "estigmatització, manipulació política i canvi de culpes".





Un informe de l'Organització Mundial de la Salut publicat al març no va descobrir completament l'origen de virus, però va qualificar com improbable una fuita de laboratori. L'organisme de salut mundial demanar més investigació en aquest moment. "Pel que fa a l'OMS, totes les hipòtesis segueixen sobre la taula", va dir el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus en un comunicat quan es va publicar l'informe de març.