Detenen el raper valencià Nyno Vargas per agredir un jove a València

Agents de la Policia Nacional han detingut el raper valencià Nyno Vargas per una presumpta agressió a un altre jove en un local ubicat a la Canyada, a Paterna (València).





Segons han confirmat fonts coneixedors dels fets, l'incident va tenir lloc el dia 23 de maig a la tarda, quan el valencià suposadament va donar un cop de puny a un altre jove que va insultar.





La víctima, com a conseqüència de la presumpta agressió a la cara, va caure a terra i va ser traslladada a un centre sanitari amb una fractura.





Després d'això, va presentar una denúncia contra l'artista, de 28 anys, per un suposat delicte de lesions, el que ha motivat la policia a detenir-lo. El valencià, que ha participat en alguns programes de televisió com Supervivientes, s'ha traslladat aquest matí a la comissaria per declarar per aquests fets i, després d'això, ha quedat en llibertat fins que el citin des del jutjat.