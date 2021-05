Irlanda reobrirà les seves fronteres al turisme el 19 de juliol

Bandera d'Irlanda @ep





La creació per la Unió Europea del nou certificat digital Covid ha estat acollida per Irlanda amb satisfacció i ha donat lloc al fet que el govern de Dublín anunciï la reobertura de les seves fronteres al turisme a partir del 19 de juliol. En efecte, a partir d'aquesta data, els viatgers dels Estats membres de la UE que portin el certificat -que acredita que el titular ha estat vacunat, ha donat negatiu en la prova del COVID-19 o ha tingut el virus - podran visitar Irlanda sense necessitat de sotmetre a una prova o una quarantena.





El Turisme d'Irlanda ha planificat activament en els últims mesos la represa dels viatges internacionals està preparant una important campanya de promoció per atreure i donar la benvinguda als visitants internacionals. Niall Gibbons, conseller delegat de Turisme d'Irlanda, ha indicat que "sabem, pels nostres estudis, que hi ha una important demanda i desig entre els viatgers dels nostres mercats internacionals per tornar a Irlanda el més aviat possible. No obstant això, també som conscients que hi haurà una important competència en el mercat; totes les destinacions del món han experimentat l'impacte del COVID-19 i buscaran la seva part de la recuperació. la nostra campanya de llançament s'obrirà pas entre el soroll i crearà un desig immediat de visitar l'illa. Per tant , treballarem sense descans, amb tots els nostres operadors turístics, per restablir el màxim possible d'activitat. el nostre missatge principal és que estem desitjant desplegar la catifa verda i donar la benvinguda als nostres visitants estrangers ".