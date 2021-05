"La sahrauïtat traïda": Larosi Haidar denuncia la manipulació literària del contenciós del Sàhara

El Sàhara occidental està d'actualitat aquests últims mesos tant per la desencertada decisió de Donald Trump d'acceptar, en l'ocàs del seu mandat presidencial, la il·legal ocupació marroquina de l'Sàhara Occidental, com per la recrudescència de la guerra entre el Front Polisario i l'exèrcit alauita. Tot això ha provocat el natural nerviosisme a Rabat que ha descarregat, com sol fer amb alguna freqüència, sobre Espanya, tractant de forçar una postura més afí del nostre país pel que fa als seus interessos i fent xantatge tant amb l'emigració il·legal, com amb la retirada de la seva ambaixadora a pretext de l'acollida del president Brahim Ghali en un establiment nosocomial espanyol. Sembla, doncs, molt oportuna, l'aparició de "La sahrauïtat traïda" (Sial / Casa d'Àfrica) un llibre en el qual Larosi Haidar, professor de la Universitat de Granada, estudia com pot manipular un tema des de la literatura.





Diu Haidar que "la traïció al poble sahrauí plasmada en textos és plural i diversa ... la majoria de les vegades, la traïció es deu a la por d'afrontar algun tipus de sacrifici o represàlies per part d'algú considerat poderós i infalible. Altres vegades, el secret està en l'amor il·limitat que es té pels diners ja comoditat d'una vida fàcil. Emperò hi ha casos en què es traeix a tot un poble per odi i rancor cap a algú en particular ... en altres casos la traïció es deu a un procés híbrid entre rancors reprimits durant molt de temps, una por pànic a algú poderós i una fam de lucre insaciable ... (i també) hi ha les traïcions difícils d'explicar, ja que la seva causa directa i més visible són la indiferència i la ignorància supina ". Exemplifica les traïcions a la sahrauïtat portant a col·lació dos casos concrets: la que es verifica al traduir un text i la que es perpetra a l'escriure-ho.









Traduir és un ofici literari complex que no té arestes. Hi ha autors que es neguen a traduir-se a si mateixos perquè diuen que això els obligaria a reescriure la seva pròpia obra. Altres són tan agosarats o inconscients com per acceptar fer traduccions terceres, és a dir, de textos prèviament traduïts del seu idioma original a un altre diferent. Però el més habitual és la traducció directa, que comporta no poques dificultats perquè el responsable de dur a terme aquesta tasca, quan és diferent a l'autor original de l'obra, ha de tractar de respectar més que la literalitat, el sentit subjacent en el text , cosa que no és empresa fàcil. A "Viatges pel Sàhara Occidental. El Badia ", un relat viatger que va publicar el 2007 Mariano Sanz Navarro, el seu traductor a l'àrab Malainin Merebbi Rabbu, no va tenir inconvenients a realitzar una descarada tergiversació del text original que arriba fins i tot a la manipulació dels gràfics. D'altra banda, "Petons de sorra" és una novel·la històrica, 1 generosament conreat per nombrosos autors contemporanis que permet fabular al voltant d'una situació històrica real que s'ha de respectar en els seus paràmetres essencials sota pena d'incórrer en la inversemblança. Doncs bé, en aquest cas l'autora, Reyes Monforte, trastoca la història amb l'objecte de calumniar deliberadament el Front Polisario acusant-lo de propiciar la supervivència de l'esclavitud i culpabilitzant-lo de mantenir punt menys que segrestats als refugiats a la hamada de Tindouf i el pitjor de tot és fa la sensació que el va escriure sense molestar-se a mirar el mapa de manera que incorre en errors d'embalum sobre la mateixa realitat geogràfica. En cap dels dos casos la manipulació és gratuïta. Tant Malainin Merebbi Rabbu com Monforte tractar de servir els interessos del Marroc encara a costa d'acceptar fer-se responsables amb la seva signatura de tan grans infidelitats.





Larosi Haidar completa el seu estudi amb un breu assaig històric sobre el desenvolupament de la guerra mantinguda entre el Front Polisario i el Marroc entre 1976 i 1991.