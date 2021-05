María Patiño s'emociona i demana disculpes

Carlota Corredera ha estat entrevistada per María Patiño a 'Divendres Deluxe' on ha analitzat l'impacte mediàtic que ha tingut el testimoni de Rocío Carrasco en el seu docusèrie i Patiño ha aprofitat per entonar el mea culpa i reconèixer que s'ha equivocat amb ella.





Maria Patiño ha anat a la compra





María Patiño ha qüestionat les paraules i els sentiments de Rocío Carrasco en diverses ocasions i ella mateixa ho reconeix. Però ha anat passant el temps, ha acabat de veure els 12 episodis del documental i ha canviat d'opinió. Per això aprofita la visita de Carlota Corredera per expressar el que sent, visiblement emocionada.





"Sóc conscient de les meves mancances i dels meus errors", començava a dir la presentadora. "La televisió és una reflex de la societat per tant no demanem que no hi hagi el que, per desgràcia, també hi ha al carrer. Vull donar unes explicacions, sobretot a tu ", afegeix dirigint-se a la convidada.





"M'he vist desproveïda d'eines. Creia que després d'haver entrevistat a dones maltractades tenia un coneixement del que era la violència de gènere, que simplement n'hi havia prou amb escoltar i que la meva experiència professional em servien per dictaminar el que pensava i, evidentment, he hagut de reflexionar molt ... "





"... Jo no sabia el que era la violència vicaria, el que era la llum de gas, he hagut d'escoltar a Anna, havia de veure més episodis, llegir, probablement no sóc el llista que pensava i no parlo de el testimoni, parlo d'una terminologia que, per a mi, no existia. Creia que només hi havia un blau, m'he adonat que no coneixia el conflicte entre progenitors i adolescents i tot això m'ha portat, a mi, a cometre alguns errors que encara no he solucionat ", ha continuat dient Patiño, cada vegada més emocionada .





"Espero que m'ho hagin perdonat, encara tinc dubtes i ganes de preguntar. Intentaré seguir aprenent i l'única manera que he trobat és amb la humilitat, demanar-te les meves disculpes (a Carlota Corredera, amb llàgrimes als ulls) perquè seguirem discutint però no t'ho he posat fàcil. A vegades crec que he defensat més el meu ego, sense pensar que hi havia una tercera persona i això m'ha portat a passar nits a veure-la ja no sentir-me bé amb mi mateixa ".