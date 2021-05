Marroc pregunta al Govern central què passaria si algun separatista català fos rebut al Palau Reial a Rabat

El Govern marroquí ha anat un pas més enllà en la crisi diplomàtica oberta amb Espanya, assegurant que aquesta no és resultat només de l'acollida de l'líder d'el Front Polisario, Brahim Ghali, i plantejant a l'Executiu de Pedro Sánchez quina hauria estat la seva reacció si els que haguessin estat rebuts al Palau Reial marroquina fossin separatistes catalans.





En un extens i dur comunicat, el Ministeri d'Exteriors marroquí ha subratllat que la crisi oberta per l'acollida per motius humanitaris de Ghali, ingressat en un hospital a Logronyo amb COVID-19, planteja "una qüestió de coherència". "No podem lluitar contra el separatisme a casa i fomentar-lo en casa del veí", ha esgrimit.





Nasser Bourita, ministre d'Exteriors del Marroc @ep







Així, ha sostingut que Rabat va optar des del principi de la crisi catalana "per posar-se del costat de la integritat territorial i la unitat nacional" d'Espanya i ha preguntat a el Govern "¿quina hauria estat la reacció d'Espanya si un representant del separatisme espanyol hagués estat rebut al Palau Reial marroquina? "





Després de retreure "una memòria curta", Rabat recorda que el 2012 durant una visita a el país d'una delegació econòmica catalana, "es va modificar el programa, a petició de el Govern espanyol", perquè no fos rebuda a alt nivell i que totes les trobades es mantinguessin en presència del representant de l'Ambaixada d'Espanya a Rabat.





També es va mantenir la "coherència" quan en 2017 es va rebutjar la visita d'un "gran líder del separatisme català" i per tant, sosté el Ministeri d'Exteriors en el seu comunicat, "El Marroc està en dret de no esperar menys d'Espanya".





Igualment, el Marroc treu pit de la seva "solidaritat" amb Espanya malgrat "dificultats naturals relacionades al veïnat, que inclouen les crisis migratòries cícliques". "La solidaritat és a l'associació el que la fiabilitat és a la bon veïnatge i el que la confiança és a l'amistat", ha recalcat.





Entre els exemples de solidaritat dels últims anys cita el que després de la crisi de 2008 va rebre "amb els braços oberts" a treballadors i empresaris espanyols i els va permetre instal·lar-se i treballar al Marroc, però sobretot s'empara en la lluita contra la immigració i contra el terrorisme.





COOPERACIÓ CONTRA LA IMMIGRACIÓ I EL TERRORISME





Pel que fa a el primer punt, destaca que "la cooperació migratòria ha permès, des de 2017, avortar més de 14.000 intents de migració irregular, desmantellar 5.000 xarxes de tràfic i evitar innombrables intents d'assalt".





La cooperació en la lluita antiterrorista ha permès "la desarticulació de diverses cèl·lules, amb ramificacions tant al Marroc com a Espanya i la neutralització de 82 actes terroristes".





A més, recorda Rabat, "els serveis marroquins van contribuir de manera decisiva a les investigacions" de l'11-M.





Pel que fa a el cas de Brahim Ghali, el Govern marroquí "pren nota" que aquest dimarts prestarà declaració davant l'Audiència Nacional per via telemàtica però puntualitza que "no representa el fons de la greu crisi entre els dos països veïns".





Amb això es confirma, segons la seva opinió, que "Espanya ha rebut al seu territori, de manera intencionada i de forma fraudulenta i oculta, a una persona processada per la justícia espanyola per denúncies presentades per víctimes de nacionalitat espanyola i per fets comesos en part en sòl espanyol ".





CONFIANÇA TRENCADA





"No obstant això, aquesta no és l'arrel de el problema", recalca el Ministeri d'Exteriors marroquí, que sosté que és "una qüestió de confiança trencada entre socis" i que en el fons de la crisi està "una qüestió de segones intencions hostils de Espanya pel que fa al Sàhara, una causa sagrada de tot el poble marroquí ".





Atès que la crisi no es limita a l'arribada de Ghali a Espanya, tampoc "acabarà amb la seva partida", ha advertit Rabat, insistint que es tracta principalment d'"una qüestió de confiança i de respecte mutu trencats entre el Marroc i Espanya".





Així doncs, tot i que la crisi no pot acabar si Ghali no compareix davant la justícia espanyola, tampoc podrà resoldre "només amb la seva audiència". "Les legítimes expectatives del Marroc van més enllà. Comencen amb un aclariment, sense ambigüitats, per part d'Espanya de les seves eleccions, les seves decisions i les seves posicions", afegeix.





En aquest sentit, després d'insistir una vegada més en què el líder del Polisario va arribar a Espanya amb passaport fals i en un avió algerià, Rabat necessita que el cas "ha revelat les actituds hostils i les estratègies perjudicials d'Espanya cap a la qüestió del Sàhara marroquí ".





El que ha passat, afegeix el comunicat, també ha revelat "la connivència" d'Espanya "amb els adversaris de el regne per soscavar la integritat territorial del Marroc", en referència a el Front Polisario ja Algèria, el principal valedor dels primers.





"Com, en aquest context, pot Marroc tornar a confiar en Espanya? ¿Com podem saber que Espanya no tornarà a conspirar amb els enemics del Regne?", Planteja el Govern marroquí, qüestionant que l'executiu espanyol no vagi a tornar a actuar "a les seves esquenes" i dubtant que es pugui restablir la confiança "després d'un error tan greu".





AMISTAT AMB EL POBLE ESPANYOL





Així les coses, el Govern marroquí ha deixat clar que en "aquesta greu crisi" entre els dos països, sempre ha distingit entre "el poble espanyol i alguns dirigents polítics amb visió de futur que valoren l'amistat amb el Marroc i el bon veïnatge" de "alguns cercles polítics, governamentals, mediàtics i de la societat civil que pretenen instrumentalitzar el Sàhara marroquí i perjudicar els interessos del Marroc".





"El Marroc no té cap problema amb els espanyols, els seus ciutadans, els seus operadors econòmics, els seus actors culturals i els seus turistes, que són ben acollits com a amics i veïns" al país i que fins i tot en alguns casos treballen al Palau Reial, recalca el comunicat, que no obstant això retreu que alguns a Espanya, "en la comoditat dels seus estereotips antiquats, segueixen veient al Marroc amb plantejaments anacrònics, sense renunciar a restes d'arcaisme heretats del passat".