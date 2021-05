Arrimadas dubta sobre si tornarà a repetir la foto de Colón

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, no ha avançat si participarà en la manifestació convocada per la plataforma Unión78 per al 13 de juny a la plaça de Colón de Madrid en contra que el Govern indulti als condemnats pel procés independentista de 2017 a Catalunya, però ha expressat el seu suport a aquesta iniciativa i ha animat a acudir, afirmant que el "retrat" que es va a veure allà és el de el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, "amb els colpistes".





"Tant parlar de la foto de Colom i el que anem a veure el dia 13 és un retrat de Sánchez amb els colpistes, amb els que volen destruir Espanya, amb els que ens han humiliat i trepitjat a Catalunya", ha declarat als periodistes a Sevilla després de reunir-se amb la presidenta de Parlament d'Andalusia, Marta Bosquet (Cs), i amb el grup parlamentari de la formació taronja, encapçalat pel vicepresident de Govern autonòmic, Juan Marín.





Arrimadas ha insistit que el protagonisme en aquesta manifestació ha de ser per a la societat civil, que és la que l'ha convocat --Unió 78 està impulsada per persones com Rosa Díez, María San Gil o Fernando Savater--, i no per als partits polítics. Fins ara, per part de Ciutadans ha confirmat la seva assistència la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís.





"El que vol Sánchez és que posem el focus en la foto dels líders polítics i jo avui no li donaré el titular de quina líder polític va a anar o no va a anar", ha respost quan li han preguntat si tindria algun problema a aparèixer en una foto com la que es va fer l'expresident de Cs Albert Rivera en 2019 a la plaça de Colón, on va protestar contra els possibles indults al costat dels líders de PP, Pablo Casado, i de Vox, Santiago Abascal.





"AIXÒ NO VA DE PARTITS, VA DE DEMOCRÀCIA I DE DIGNITAT"





Arrimadas ha recordat que Cs ha convocat una concentració contra els indults per a l'11 de juny a Barcelona, davant de la seu de la Delegació de Govern, perquè també puguin protestar que no puguin anar a la de Madrid, però ha incidit que també donen suport "sense matisos i sense fissures" la manifestació del dia 13 a Colón i ha fet una crida a participar en aquesta última, en la qual els polítics haurien d'assistir, al seu parer, "com a ciutadans de a peu".





"Això no va de partits polítics, va de democràcia, d'Espanya, de la dignitat d'un poble a què Sánchez pretén trepitjar per tal d'estar uns mesos més a Moncloa", ha recalcat, convençuda que "la majoria social", inclosos "moltíssims votants de PSOE", estan amb "el respecte a la Justícia" i en contra de la "humiliació" de perdonar la pena als presos del 'Procés', que "no s'han penedit" del que van fer en 2017. "És una indignitat davant la qual ens hem de rebel·lar", ha defensat.





Posteriorment, en una entrevista a Canal Sud, ha reiterat que no li va a donar a Sánchez el "regalet" que el debat se centri en què líders polítics van a acudir a la manifestació de Colom. Segons la seva opinió, l'important no és "què vota cada un" dels que estigui present en aquesta plaça, sinó que el líder socialista "vegi que té a una majoria social en contra d'aquest insult a Espanya".





Quan li han apuntat que Casado ja ha confirmat la seva assistència i li han tornat a preguntar si ella també estarà, ha contestat: "Jo és que crec que no sóc sospitosa, crec que la gent s'ho pot imaginar, però a mi m'agradaria que els partits polítics no intentessin acaparar el protagonisme ".





SÁNCHEZ cometria UNA "indignitat" PER SEGUIR EN MONCLOA





Davant els mitjans a Sevilla, Arrimadas ha assenyalat que Ciutadans farà tot el que estigui al seu abast en l'àmbit institucional i judicial, tant a Espanya com a la Unió Europea, per "frenar la ignomínia" que, al seu parer, suposarien els indults Oriol Junqueras, expresident de la Generalitat i líder d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), i als altres onze condemnats pel referèndum il·legal i la declaració unilateral d'independència.





La presidenta de Cs entendria aquests indults --una mesura a la qual s'oposa el Tribunal Suprem-- com "insults" als que s'han "partit la cara a Catalunya per defensar Espanya", als milions de catalans que han hagut de "aguantar durant anys" que els dirigents nacionalistes "insultin als constitucionalistes" a TV3, "utilitzin les escoles per fomentar el separatisme" i s'hagin "saltat la Constitució i les lleis com si no els anés a passar res".





"No té res a veure amb garantir una convivència" a Catalunya, sinó que és una "indignitat" que Sánchez està disposat a cometre per "quedar-se uns mesos més a Moncloa", tot i que d'aquesta forma contribueixi a "legitimar tot el que ha fet el separatisme en els últims anys ", ha subratllat en referència a el suport parlamentari de partits com Esquerra.





La diputada catalana ha recordat que va ser Sánchez qui, a finals de 2019, es va comprometre a portar a Espanya a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont perquè fos jutjat pel 'Procés' ja tipificar com a delicte els referèndums il·legals. "I avui" --ha afegit-- "ens el trobem defensant baixar la pena de delicte de sedició", pel qual van ser sentenciats els presos independentistes.





Arrimadas ha tornat a aconsellar el president de Govern, igual que va advertir als polítics separatistes en 2017, que "no subestimi a la societat espanyola" perquè "és molt més digna i estima molt més al seu país del que ell es creu".





DANY A LA CREDIBILITAT DE LA JUSTÍCIA ESPANYOLA





En l'entrevista a Canal Sud, ha indicat que, si l'executiu finalment indulta els condemnats, aquest fet marcaria "un abans i un després" per a la democràcia espanyola i provocaria "un dany irreparable" a el país i afectaria la "credibilitat" de el poder judicial.





"Com ens van a prendre seriosament després Marroc o Bèlgica, que no ens vol portar a Puigdemont extradit", si "el president de Govern ataca a la Justícia i a les institucions espanyoles d'aquesta manera?" ha plantejat.





Des del seu punt de vista, els indults no tindrien efectes positius en la disminució de la tensió política a Catalunya i creu que això ho sap també el cap de l'Executiu, encara que no ho reconegui. "Ni Sánchez pensa que això solucionarà res", ha comentat.