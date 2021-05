L'OMS avisa que és un "error monumental" pensar que el perill ha passat

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisat durant la clausura de l'Assemblea Mundial de la Salut que és un "error monumental" pensar que el perill pel coronavirus ha passat i ha recordat que encara hi ha "molta feina per fer".





Tedros Adhanom @ep





"Encara tenim molta feina per fer per posar fi a aquesta pandèmia. Ens encoratja molt que els casos i les morts segueixin disminuint a nivell mundial, però seria un error monumental per a qualsevol país pensar que el perill ha passat. L'ús personalitzat i coherent de mesures de salut pública, en combinació amb una vacunació equitativa, segueix sent la sortida ", ha dit Tedros.





Per això, ha demanat als governs que es comprometin a donar suport als objectius d'aconseguir la vacunació de al menys el 10 per cent de la població de tots els països per a finals de setembre i al menys el 30 per cent per a finals d'any.





Dit això, el director general de l'OMS ha advertit que un cop finalitzi la pandèmia van a romandre cicatrius psicològiques per a aquelles persones que han demanat a un ésser estimat, els professionals sanitaris i els milions de persones que segueixen aïllades.





"Encara enfrontarem les mateixes vulnerabilitats que van permetre que un petit brot es convertís en una pandèmia global. Les preguntes que ens fa la pandèmia no poden respondre simplement amb noves institucions, mecanismes, instal·lacions o processos. Els desafiaments que enfrontem són profunds i també han de ser-ho les solucions que vam dissenyar ", ha assenyalat Tedros.





Per tot això, el dirigent de l'organisme de Nacions Unides ha destacat la importància que els països signin un tractat per a la seguretat sanitària mundial, en el qual s'establissin mecanismes per a la revisió de les capacitats nacionals, la investigació i innovació, l'alerta primerenca, l'emmagatzematge i producció de subministraments pandèmics, i l'accés equitatiu a vacunes, proves i tractaments.





"Hem d'aprofitar el moment. En els propers mesos i anys altres crisis demandaran la nostra atenció i ens distrauran de la urgència d'actuar ara. Si cometem aquest error, correm el risc de perpetuar el mateix cicle de pànic i negligència que ens ha portat fins on estem ", ha tancat.