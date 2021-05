Sánchez s'enfronta al Marroc i titlla d'"inacceptable" que no es respectin les fronteres

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha advertit avui al Marroc que és "absolutament inacceptable" que digui que ha utilitzat la migració i l'assalt a les fronteres espanyoles a Ceuta per una desavinença en matèria de política exterior.





Sánchez ha respost així al Ministeri d'Afers Exteriors del Marroc, que avui ha emès un dur comunicat en què ha anat un pas més enllà en la crisi diplomàtica oberta amb Espanya, assegurant que aquesta no és resultat només de l'acollida del líder del Front Polisario, Brahim Ghali, i ha plantejat a l'Executiu de Pedro Sánchez quina hauria estat la seva reacció si els que haguessin estat rebuts al Palau Reial marroquina fossin separatistes catalans.





En la seva resposta, Pedro Sánchez ha reiterat que Espanya concep la seva relació amb el Marroc des d'un punt de vista "estratègic" i que aquest país "no pot oblidar que no té major ni millor aliant dins de la UE que Espanya". Ha afegit que per a moltes de les seves demandes a la UE, Espanya és un interlocutor "privilegiat i imprescindible per al Marroc" dins de la Unió Europea.





"Ara bé, si el que s'està dient per part de ministre d'Afers Estrangers marroquí és que ha utilitzat la migració, és a dir, l'assalt a les fronteres espanyoles per part de més de 10.000 marroquins a 48 hores a mi em sembla absolutament inacceptable i per tant rebuig aquesta declaració ", ha advertit de manera contundent el cap de l'Executiu espanyol.





En aquest sentit, ha afegit que "no és admissible que hi hagi un govern que digui que s'ataquen les fronteres" per inundar d'immigrants una ciutat espanyola, Ceuta, per "desavinences i discrepàncies en política exterior".





REITERA LA NECESSITAT DE RESPECTE I CONFIANÇA EN LA RELACIÓ





Pedro Sánchez ha prosseguit la seva resposta destacant que és important traslladar una actitud constructiva envers el Marroc, i ha volgut posar en valor "el veïnatge i la necessària relació bilateral entre els dos països" que, ha dit, "s'ha de fonamentar sobre el respecte i la confiança ".





En aquest sentit, ha advertit que aquest respecte i confiança "no es construeixen si s'està dient que per una desavinença en política exterior no es respecten les fronteres i es permet l'entrada massiva d'immigrants en una ciutat espanyola". "Això no és acceptable i per tant el rebuig", ha tornat a reiterar durant la seva compareixença de premsa amb el primer ministre de Polònia, Mateusz Morawiecki, amb qui avui ha tingut una cimera bilateral a Alcalá de Henares.





L'extens i dur comunicat del Ministeri d'Exteriors marroquí ha sorprès el cap de l'Executiu durant les reunions d'aquest matí amb la delegació polonesa. En aquest comunicat, el Marroc ha subratllat que la crisi oberta per l'acollida per motius humanitaris de Ghali, ingressat en un hospital a Logronyo amb COVID-19, planteja "una qüestió de coherència". "No podem lluitar contra el separatisme a casa i fomentar-lo en casa del veí", ha esgrimit.





Així, ha sostingut que Rabat va optar des del principi de la crisi catalana "per a posar-se del costat de la integritat territorial i la unitat nacional" d'Espanya i ha preguntat al Govern "¿quina hauria estat la reacció d'Espanya si un representant del separatisme espanyol hagués estat rebut al Palau Reial marroquina? ".