Japó vol enviar un 'transformer' a la Lluna el 2022

L'Agència d'Exploració Aeroespacial del Japó (JAXA) planeja obtenir dades sobre la superfície lunar utilitzant un robot lunar transformable que es llançarà en 2022.





Les dades recopilades ajudaran a el disseny del rover pressuritzat tripulat estudiat. El robot lunar transformable el desenvolupen conjuntament per JAXA amb la Universitat de Doshisha, la Corporació Sony i la companyia d'entreteniment i joguines TOMY.





El transport del robot a la Lluna estarà a càrrec de l'empresa japonesa ispace





La superfície lunar, on viatjarà el rover pressuritzat tripulat, és un entorn únic; la gravetat és una sisena part de la de la Terra i la superfície està coberta per regolito, sorra a la Lluna.





Com a resultat de l'estudi conceptual de el sistema per al rover pressuritzat amb tripulació que va començar en 2019, es va descobrir que l'adquisició de dades a la superfície lunar és necessària per a l'estudi detallat de la tecnologia de conducció autònoma i la tecnologia de creuer que utilitzarà el rover pressuritzat amb tripulació, exposa la JAXA en un comunicat.





Per adquirir aquestes dades, un robot lunar transformable serà transportat a la superfície lunar pel mòdul d'aterratge lunar de ispace, que es llançarà en 2022.





Mentre el robot viatja per la superfície lunar, les imatges sobre el comportament del regolit i les imatges de la superfície lunar preses pel robot i la càmera en el mòdul d'aterratge lunar s'enviaran a el centre de control de la missió a través del mòdul de aterratge lunar.





Les dades adquirits s'utilitzaran per avaluar l'algoritme de localització i l'impacte del regolit en el rendiment de conducció de el rover pressuritzat tripulat.





Ispace va ser seleccionat com a resultat d'un procés de licitació oberta per al transport lunar del robot lunar transformable i l'adquisició de dades i va signar un contracte a l'abril de 2021.





Un estudi conjunt sobre el robot lunar transformable ha començat des 2016 en el marc de la Sol·licitud de proposta (RFP) de el Centre d'Innovació d'Exploració Espacial de la JAXA i TOMY, juntament amb Sony el 2019 i la Universitat de Doshisha en 2021. El enginy lunar serà un robot ultracompacte i ultralleuger que pot travessar el dur entorn lunar mitjançant l'ús de les tecnologies de miniaturització de l'empresa TOMY i la Universitat Doshisha, les tecnologies de control de Sony i les tecnologies de desenvolupament per gestionar l'entorn espacial de JAXA .





El robot té una funció per transformar-se en una forma de córrer després d'arribar a la superfície lunar, el que contribueix a una reducció de volum durant el transport a la Lluna. Per tant, s'espera que també jugui un paper actiu en futures missions d'exploració lunar.