Whatsapp fa marxa enrere i no limitarà les funcions dels usuaris que no acceptin les condicions

Els usuaris que no acceptin la nova política de Condicions i Privacitat de WhatsApp no tindran cap accés limitat a les seves funcions, de manera contrària al que l'empresa indicava a principis de maig, quan va anunciar que els que no ho fessin veurien limitat el servei de manera progressiva.





La companyia ha indicat en el seu Centre d'Ajuda que "no s'eliminarà el compte de cap usuari ni es traurà l'accés a les funcions de WhatsApp el 15 de maig a causa d'aquesta actualització", en la qual s'han inclòs els canvis en les condicions de el servei.





La nova decisió suposa que no hi ha cap conseqüència per no acceptar la nova política de Condicions i Privacitat llançada en l'actualització disponible des del 15 de maig, a el menys en aquest moment.





L'empresa ha assegurat que "la majoria dels usuaris que van veure l'actualització la van acceptar", i indica que seguiran mostrant una notificació en l'aplicació a aquells usuaris que no hagin acceptat les noves condicions.





WhatsApp va anunciar a principis de gener que no acceptar les noves condicions d'ús, que inclouen una nova política sobre les dades que l'app recopila sobre els usuaris i el seu tractament, comportaria l'eliminació del compte. Després d'això, l'actualització que incloïa les noves condicions es va postergar des de febrer fins al 15 de maig.





Posteriorment, l'empresa es va retractar, i va informar al febrer que no eliminaria els comptes i que llançaria recordatoris periòdics als usuaris, limitant algunes funcions disponibles.





L'empresa va canviar el criteri a principis de maig, moment en el qual va indicar que els usuaris que no acceptessin les condicions de l'actualització de el 15 de maig anirien veient les funcions limitades de manera progressiva amb el pas de les setmanes.