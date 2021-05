CaixaBank millora l'experiència d'ús de la banca digital amb el projecte ATMNow

CaixaBank inicia el desplegament de la seva nova plataforma tecnològica per a caixers, ATMNow, dissenyada per transformar per complet l’experiència d’usuari i incorporar nous serveis i funcionalitats.





CaixaBank - Europapress









La nova plataforma s’ha creat amb l’objectiu d’oferir als caixers la mateixa operativa i imatge que a través de CaixaBankNow, el canal de banca online accessible per web i mòbil. Tot i que les característiques tecnològiques dels dispositius són totalment diferents, ATMNow implica una adaptació completa a l’entorn de caixers de l’experiència d’ús i la qualitat de servei de la banca digital de CaixaBank.





El projecte suposa una fita tecnològica en innovació en serveis digitals, ja que, gràcies a aquest, l’entitat presidida per José Ignacio Goirigolzarri i dirigida per Gonzalo Gortázar es converteix en el primer banc del món totalment omnicanal, capaç d’oferir la mateixa experiència de client en tots els seus canals digitals.





El desplegament d’ATMNow s’ha iniciat amb la installació de la plataforma a 50 caixers situats en punts clau de Barcelona. Durant els propers dies, el procés s’estendrà a la resta d’Espanya, amb l’objectiu de finalitzar el desplegament a finals de juliol a més de 9.000 caixers adaptats de la xarxa de CaixaBank. Addicionalment, durant el segon semestre de l’any s’incorporaran a la plataforma tots els caixers provinents de la xarxa de Bankia.





Incorporació de noves funcionalitats





A part d’homogeneïtzar estils i fluxos de navegació per unificar l’experiència d’usuari amb els canals web i mòbil, ATMNow aporta als caixers de CaixaBank nous serveis i funcionalitats que faciliten una interacció més intuïtiva i fluida. Entre altres innovacions, per exemple, millora el procés de reintegrament d’efectiu, que queda reduït a només dues passes.





També destaca la incorporació de tecnologia de personalització del menú d’opcions per a que cada usuari tingui, a la primera pantalla, accés directe a les seves operacions i opcions més habituals. Aquesta adaptació la realitzarà el sistema per defecte, cada cop que el client comenci a fer servir el caixer amb la seva targeta i sense necessitat de realitzar configuracions especials. Per altra banda, les pantalles del caixer s’han redissenyat per poder tenir més espais on oferir informació d’ajuda a l’usuari.





La omnicanalitat completa de CaixaBank amb ATMNow obre la via a la creació de nous serveis. Per exemple, serà possible disposar de la preparació d’operatives a través de l’app o a la web que es vulguin realitzar posteriorment al caixer de forma automàtica quan l’usuari s’identifiqui. Està previst que aquestes noves funcionalitats s’incorporin progressivament.





ATMNow és un projecte dissenyat amb noves metodologies agile i de design thinking. En el procés, s’ha tingut en compte l’opinió i la participació de clients de diferents edats i perfils, així com grups d’empleats de l’entitat financera.





Reconeixement facial per a caixers





El desplegament d’ATMNow anirà acompanyat d’una nova onada d’instal·lacions de la tecnologia de reconeixement facial, que facilita realitzar reintegraments reduint el contacte físic dels clients amb la superfície dels caixers, alhora que reforça la seguretat d’ús dels terminals.





Actualment, són ja més de 700 caixers a tota Espanya els que disposen d’aquest servei, del que CaixaBank ha estat pioner a nivell mundial. L’entitat preveu assolir els 1.250 amb identificació biomètrica a finals de juliol del 2021, de forma que totes les oficines de nou model de CaixaBank d’Espanya, les oficines Store, comptaran amb al menys un caixer amb aquesta funcionalitat. Per facilitar el seu ús, els clients podran donar-se d’alta i registrar les seves dades biomètriques des del seu propi mòbil amb CaixaBankNow, sense necessitat de ser assistits per un gestor.





CaixaBank, líder en banca digital





Oferir la millor experiència d’usuari en tots els canals de relació amb els clients, físics i online és un dels pilars del Pla Estratègic 2019-2021 de CaixaBank. La entitat compta actualment amb la base de clients digitals més gran d’Espanya, amb més de 10 milions d’usuaris totals de tots els canals digitals.





Gràcies a la seva estratègia de transformació digital, l’entitat s’ha situat entre els bancs més ben valorats del món per la qualitat dels seus productes i serveis digitals, amb reconeixements com el de “Millor entitat del món en Banca de Particulars 2020” i “Millor Banc a España 2020” per la revista estatunidenca Global Finance. Aquests premis se sumen als obtinguts en l’àmbit de la banca digital, com el “Millor banc digital en banca de particulars a España 2020”, i en l’àmbit de banca privada, en el que CaixaBank ha estat escollida “Millor entitat de Banca Privada d’Europa per la seva cultura i visió digital 2020”.





A més, l’app CaixaBankNow ha estat escollida, per tercer any consecutiu, la “Millor aplicació mòbil de banca de particulars a Europa Occidental” per Global Finance.