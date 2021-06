Ciutadans segueix desgastant-se a Barcelona

La regidora del grup de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Marilén Barceló, ha abandonat el partit taronja per passar-se al de Barcelona pel Canvi, el grup integrat per l'exprimer ministre francès Manuel Valls i Eva Parera.





Amb aquest moviment, que ha estat concretat tant per Marilén Barceló com per Barcelona pel Canvi -i més tard per Ciutadans, que com ha confirmat la presidenta del Grup Municipal Ciutadans Llum Guilarte en una entrevista a Betevé, s'ha assabentat pels mitjans de comunicació -, els dos partits passaran a tenir tres regidors a l'Ajuntament.





Cal recordar que en les últimes eleccions municipals Ciutadans es va presentar al costat de la candidatura de Manuel Valls sota les sigles de Barcelona pel Canvi, tot i que es van separar a inicis de la legislatura quan Valls va facilitar la investidura d'Ada Colau. Encara que aquesta no va ser l'única polèmica, ja que l'exlíder de Cs i Valls ja estaven enfrontats per les aliances de Ciutadans amb la ultradreta.





El grup d'Inés Arrimadas està ara realitzant consultes amb la Secretaria de l'Ajuntament sobre si Barceló pot canviar de grup ja que, segons la normativa, quan un regidor abandona un grup polític passa automàticament a formar part del grup 'no adscrits', i no pot integrar-se en una altra formació.





"Èticament, el que seria correcte és que s'anés retornant l'acte al propietari d'aquest, que és Ciutadans", ha afirmat Guilarte, que ha arribat a acusar Barceló de "transfuguista". "Ciutadans és un projecte per als valents", ha afegit la presidenta del Grup Municipal Ciutadans i possible candidata a les municipals del 2023.





No obstant això, com els dos partits van ser coalició electoral el 2019, aquest cas és diferent, i els assessors jurídics de Ciutadans estan estudiant si és legal que Barceló es passi a Barcelona pel Canvi.





Barceló, nascuda a Palma de Mallorca el 1975 i doctora en psicologia, ha reconegut que se'n va per discrepàncies internes amb la direcció de Ciutadans. "Avui decideixo abandonar el grup municipal de Cs a l'Ajuntament de Barcelona per discrepàncies amb el lideratge i coordinació d'aquest grup", ha exposat en una carta publicada a Twitter.





Barceló ha explicat que els motius de la seva decisió són "qüestions internes que els responsables del partit coneixen des de fa més d'un any", i que el fet que no s'hagin solucionat el porten a prendre aquesta dràstica decisió.





"Quan hi ha un problema sempre intento arreglar-ho, per difícil que sigui, però aquesta vegada ha estat impossible", ha assegurat, i ha agraït la feina dels assessors del grup municipal, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i dels consellers de aquest grup.





Barceló també s'ha donat de baixa com a militant del partit i com a coordinadora del Comitè Local de Barcelona Ciutat, i ha subratllat que comença aquesta nova etapa a BCNxCanvi, on seguirà "treballant per la ciutat".





Barceló va entrar com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona el 2015, quan va formar part de la candidatura de Carina Mejías, de manera que aquesta és ja la seva segona legislatura al consistori. Les seves àrees de treball han estat, sobretot, les que afecten el sector educatiu, social i sanitari.





Segons BCNxCanvi, Marilén Barceló "des d'avui s'incorpora a treballar el projecte de Barcelona pel Canvi i ha sol·licitat la seva adscripció al nostre grup municipal". També han afirmat que Eloy Valdecantos, de Cs Gràcia i assessor municipal, l'acompanyarà.





Aquests moviments agreugen la descomposició de Ciutadans, que han passat de 36 diputats a 6 al Parlament, i les enquestes ja vaticinen la seva possible desaparició de la cambra catalana. Les coses tampoc pinten molt millor per al partit taronja a Madrid, on han passat de registrar un pic de 7.000 afiliats fa poc més de dos anys quan Albert Rivera va tocar sostre, als més o menys 2.300 conservant ara.





Pel que fa a Barcelona pel Canvi, Manuel Valls ja va anunciar que faria pública la seva renúncia com a regidor a l'Ajuntament de Barcelona, ja que preveu participar a la cursa presidencial francesa del 2022. No es descarta que BCNxCanvi es presenti en coalició amb el PP a les eleccions municipals del 2023.