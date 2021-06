Així és la nova factura de la llum a partir de l'1 de juny

Tots els consumidors passen a tenir un peatge amb discriminació horària en els termes de potència i energia. Això vol dir que el preu serà diferent segons l'horari de consum (punta / vall / pla). Augmenta la diferència de preus entre els períodes de punta i vall, tant de potència com d'energia. Es facilita la recàrrega nocturna de el vehicle elèctric.







Quins són els components de la factura de la llum?

La factura del subministrament d'electricitat es compon de diversos conceptes:

El cost de l'energia.

Els costos regulats, que inclouen entre d'altres el cost de les xarxes de transport i distribució, al foment de les energies renovables, al major cost de producció en els sistemes no peninsulars, les anualitats per recuperar el dèficit de tarifes. Aquests costos s'incorporen en el que actualment es denomina tarifa d'accés.

El marge per a la comercialitzadora pels serveis prestats.

Lloguer de l'equip de mesura

Impostos





Què és el que es modifica?

En compliment de la normativa europea, s'introdueix la separació de la tarifa d'accés en dos components: peatges i càrrecs.



Els peatges són preus regulats destinats a recuperar els costos de les xarxes de transport i distribució i són determinats per la CNMC.





Els càrrecs són els preus regulats destinats a cobrir la resta de costos regulats, com ara el finançament de les renovables, el sobrecost de producció d'energia en els territoris no peninsulars o les anualitats del dèficit, i són determinats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.





Quan s'aplicarà la nova estructura?

A partir de l'1 de juny de 2021.





A què consumidors afecta?

Afecta a tots els consumidors d'electricitat.





Quins són els canvis principals?

Tots els consumidors passen a tenir un peatge amb discriminació horària en els termes de potència i energia. Això vol dir el preu serà diferent segons l'horari de consum (punta / vall / pla). Augmenta la diferència de preus entre els períodes de punta i vall, tant de potència com d'energia. Es facilita la recàrrega nocturna del vehicle elèctric.





Què ha de fer el consumidor?

El consumidor no ha de fer res. El nou peatge s'assigna de manera automàtica.

No obstant això, el consumidor pot adaptar les seves potències contractades i les seves pautes de consum per aprofitar els avantatges de la nova estructura de peatges.









