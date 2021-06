El Pentàgon confirma una nova trobada amb ovnis: 14 objectes desconeguts van envoltar un vaixell militar

El Pentàgon segueix confirmant trobades amb ovnis. El Departament de Defensa nord-americà ha explicat que un vaixell militar va ser envoltat per 14 objectes voladors no identificats en 2019.





La trobada es va produir al juliol de 2019, i el vídeo del moment ho va gravar l'investigador Jeremy Corbell al pont de comandament USS Omaha.





Aquí poden veure el vídeo d'un radar interceptant els objectes misteriosos:

















Mesos després de reportar aquesta trobada, el periodista de la NBC Gadi Schwartz ha informat en Twitter que el mateix Pentàgon ha confirmat que es tracta d'un enregistrament real. Els investigadors tenen seriosos dubtes que siguin objectes recognoscibles pels humans: "Si són drones, mostren capacitats que estan més enllà de les nostres pròpies tecnologies", assenyalen. "Poden volar, entrar a l'oceà, i viatjar per l'aigua tan fàcilment com viatgen per l'aire ".







Enmig d'aquesta polèmica, les Forces Armades nord-americanes han de presentar a final de juny un informe sobre l'existència d'ovnis. Han estat tants els albiraments durant els últims mesos que les Forces Armades nord-americanes s'han vist obligades a donar una resposta.