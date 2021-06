Mor el poeta Enrique Badosa als 94 anys

El poeta, assagista i traductor barceloní Enrique Badosa, pertanyent a la 'generació del 50' i traductor al castellà de poetes catalans, ha mort aquest dilluns als 94 anys.





Enrique Badosa - YOUTUBE





L'Associació Catalana d'Escriptors de Catalunya (ACEC) ha lamentat aquest dimarts en un tuit recollit per Europa Press la mort: "Trobarem a faltar Enrique Badosa. Descansi en pau".





Nascut a Barcelona el 1927, va publicar assajos literaris com 'Raons per al lector' i poemaris com 'Més enllà de vent', 'Balades per a la pau', 'Art poètica', 'Doneu aquest escrit a les flames', 'Mapa de Grècia ',' Epigrames confidencials ', amb el qual va aconseguir el Premi Ciutat de Barcelona, i' Trivium '.





Va ser traductor al castellà de poetes catalans de postguerra com la 'Antologia' de Salvador Espriu i 'Antologia' de JV Foix, totes dues amb diverses edicions bilingües revisades, així com també antòleg i va traduir 'La lírica medieval catalana'.





Va dirigir el Departament de Llengua Espanyola de l'Editorial Plaza i Janés durant prop de tres dècades, on va publicar col·leccions com 'Seleccions de Poesies Espanyola' i 'Seleccions de Poesia Universal'.





Ha rebut distincions com el Premi Francisco de Quevedo, el Premi Ciutat de Barcelona, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i el Premi José Luis Giménez-Frontin de l'ACEC.