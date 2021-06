TV3 i Catalunya Ràdio necessiten finançament per no col·lapsar el 2021

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) no està passant pel seu millor moment: no els surten els comptes. L'empresa pública ha vist com s'han desplomat els ingressos comercials mentre les despeses estructurals augmenten any rere any.





Núria Llorach al Parlament @ep





Segons informa Dircomfidencial, la Corporació es va veure obligada a demanar diners a la Generalitat per cobrir el dèficit pressupostari de 2020. Núria Llorach, la presidenta de la CCMA va assegurar fa pocs dies en la sessió de control del Parlament que "aquest any 2021 la situació torna a ser molt complexa, amb un escenari de pressupost prorrogat de 2020, les aportacions de la Generalitat resulten insuficients ", ha alertat.





Segons els càlculs de Llorach, el grup acabarà 2021 amb un dèficit de 7 milions d'euros si el Govern no pren cap mesura. El 2020 la CCMA va perdre dotze milions d'euros en facturació pels efectes de la pandèmia, reduint la seva activitat a 45,9 milions d'euros, fet que suposa una caiguda del 21%.





"El passat mes de gener, la CCMA va remetre a la Generalitat l'esborrany de contracte programa per al període 2021-2024, que inclou la previsió dels efectes de la crisi provocada pel Covid-19. Cal fixar els objectius de servei públic i ha de quedar garantit un marc de finançament estable per afrontar les necessitats que cal abordar de forma urgent i per als propers quatre anys ", va explicar Llorach al Parlament.