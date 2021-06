Un document intern de Nestlé revela que la majoria dels seus productes no són bons per a la salut

Seu de Nestlé a Esplugues @ep





El grup suís Nestlé ha explicat aquest dilluns que està treballant en una estratègia per revisar la qualitat dels seus productes alimentaris. La companyia ha hagut de entonar el "mea culpa" després que el diari Financial Times revelés que la majoria dels seus productes no són bons per a la salut.





El diari anglès va tenir accés a una presentació interna que va circular entre els grans executius de l'empresa on reconeixien que més del 60% dels principals productes que venen no compleixen amb els estàndards de salut. De la mateixa manera, asseguren que alguns dels seus productes no seran mai saludables, ni amb una reformulació.





En aquesta presentació el grup empresarial afirma que només el 37% dels seus productes i begudes obtenen una puntuació per sobre de les 3,5 estrelles en el sistema de valoració de 5 estrelles, utilitzat a Austràlia. La puntuació de 3,5 és la barra considerada bona per a la salut en aquest sistema desenvolupat per orientar els consumidors en les seves compres.





Segons revela el Financial Times que "els executius de Nestlé estan examinant quins nous compromisos emprendre en matèria de nutrició" i apunten que aquest any l'empresa presentarà un nou pla.





Un portaveu del grup va confirmar a AFP que "Nestlé està treballant en un projecte a nivell de tota l'empresa" per actualitzar la seva estratègia en matèria de nutrició i salut. "Ens enfoquem primer a la part de la nostra cartera d'aliments i begudes que es pot mesurar usant sistemes externs en el perfil de nutrients", ha afegit, citant el sistema australià.