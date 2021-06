Militants del PSOE porten a Pedro Sánchez a la comissió de conflictes pels indults del "Procés"

@EP





El malestar generat al PSOE i el PSC per les últimes declaracions de Pedro Sánchez sobre els indults als presos del 'Procés' ha portat els militants d'aquests partits a presentar un burofax a Ferraz per enviar al president de Govern a la comissió de conflictes.





En aquest burofax asseguren que "el govern d'Espanya està promovent una política d'indults als polítics presos pels fets esdevinguts a l'octubre de 2017 a Catalunya" i "aquest fet ha provocat una fractura important en el partit, atès que els polítics presos no només no es penedeixen, sinó que a més proclamen la seva voluntat de reincidir cada vegada que tenen l'oportunitat".





Els signants es mostren escandalitzats per la decisió de l'indult i sol·liciten "empara a la comissió de garanties de PSOE perquè vetlli" pels seus drets. Tal com comuniquen, "segons el Codi Ètic del PSOE cap càrrec públic del PSOE pot ni proposar, ni donar suport, l'indult als polítics presos sense infringir greument el Codi Ètic i els Estatuts de el PSOE i el govern d'Espanya no té les competències per modificar-los i saltar-se'ls ".





Per aquesta raó, en el burofax sol·liciten que "la Comissió de Garanties intervingui i faci saber als membres del Govern d'Espanya que promoure els indults suposa una infracció del Codi Ètic". D'altra banda, volen que si els indults segueixen endavant "s'obri expedient disciplinari als membres de Govern per incompliment flagrant de el Codi Ètic i els Estatuts del Partit".





Finalment, demanen que "en cas que el secretari general vulgui igualment indultar els presos, abans de promoure els indults per vies de facto, utilitzant el Govern d'Espanya per a aquest fi, ha de convocar un Congrés Extraordinari per modificar els Estatuts de el Partit ".