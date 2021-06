CriteriaCaixa avança i ja controla el 25% del capital de Naturgy

CriteriaCaixa supera ja la cota el 25% en el capital de Naturgy, després moure un altre cop posicions i fer-se amb un altre 0,012% de l'energètica al mercat, reforçant la seva posició com a principal accionista de la companyia en plena oferta presentada pel fons australià IFM .





Segons consta en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el vehicle inversor de CaixaBank s'ha fet amb 165.000 títols de Naturgy, que als actuals preus de mercat tenen un valor de 3,51 milions d'euros, per elevar la seva participació fins al 25,001%.





Seu de Naturgy @ep





Amb aquest últim moviment, CriteriaCaixa continua amb la seva escalada en el capital de Naturgy cap al seu objectiu d'arribar a l'entorn al 30%, sense superar-lo.





Els títols de l'energètica presidida per Francisco Reynés cotitzaven aquest dimarts a 21,28 euros, amb una caiguda del 0,7%. El preu de l'oferta de IFM per arribar fins al 22,69% del capital de Naturgy ascendeix a 22,37 euros per acció, després de l'ajust realitzat pel dividend abonat per la companyia al març.





El passat 18 de maig, CriteriaCaixa va anunciar la seva decisió de reforçar la seva presència en el capital social de Naturgy, sense arribar a sobrepassar el 30% de l'accionariat, nivell a partir del qual la legislació obliga a formular una OPA. Aquest acord va ser ratificat per la Comissió Executiva de la Fundació Bancària 'la Caixa'.





La decisió de Criteria es va produir en plena OPA parcial del gestor de fons australià IFM Global Infrastructure Fund per fer-se amb fins al 22,69% de l'energètica, per la qual cosa es dedueix la no disposició a acudir a aquesta oferta.





Amb aquest anunci CriteriaCaixa confirmava la seva voluntat de "continuar com l'accionista espanyol de referència de Naturgy" i com a tal defensar els seus interessos amb la finalitat de contribuir a mantenir l'empresa cotitzada a Espanya (assegurant liquiditat a tots els seus accionistes).





També va subratllar que buscava assegurar un Pla Industrial de la companyia dotant a la mateixa de suficient temps per a la seva execució i prioritzant la inversió productiva; mantenir la seguretat de subministrament energètic a Espanya i evitar vendes de negocis de Naturgy sense assegurar la seva reinversió.





MÉS D'UN 70% DEL CAPITAL EN MANS DE CRITERIA, FONS I SONATRACH





CriteriaCaixa és el primer accionista de l'energètica, amb aquest 24,963%, seguit dels fons GIP (20,6%) i CVC -amb el grup March- (20,7%) i de l'estatal algeriana Sonatrach (4,1% ).





La resta del capital de Naturgy està en mans d'inversors institucionals (22%), entre els quals figuren Norges Bank (1,143%) i petits inversors (7,7%). La companyia compta amb al voltant de 74.000 accionistes.





D'aquesta manera, l'OPA d'IFM, vinculada a aconseguir un mínim del 17%, veu com ja més d'un 70% del capital de l'energètica -els dos fons, més CriteriaCaixa i Sonatrach- no anirien a l'oferta.





L'operació, a més del vistiplau de la CNMV, ha de comptar amb l'autorització de Consell de Ministres, a causa de la normativa de blindatge aprovada l'any passat pel Govern per la crisi del Covid-19, que permet als l'Executiu vetar la compra per un inversor estranger de més d'un 10% d'una empresa espanyola d'un sector estratègic, com és el de l'energia.