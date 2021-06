Detinguda per tallar el penis del propietari d'un bar a Sant Andreu de la Barca

@mossos





Els Mossos d'Esquadra han detingut la matinada d'aquest dimarts a una dona per presumptament tallar el membre viril a l'amo de bar en el qual treballava a Sant Andreu de la Barca (Barcelona), segons ha informat la policia catalana.





Segons la detinguda, l'home "l'hauria obligat en diferents ocasions a mantenir relacions sexuals no consentides", i aquest dimarts a la matinada l'home ho hauria intentat i la dona li ha seccionat el membre amb una arma blanca i s'ha dirigit a les dependències de la Policia Local de la localitat.





La dona ha quedat detinguda per un presumpte delicte de lesions i l'home ha estat traslladat fins a un hospital de Barcelona on està ingressat; la investigació continua oberta per aclarir l'existència de possibles delictes contra la llibertat sexual.