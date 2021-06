Sara Sálamo denuncia amenaces de mort: "M'envien selfies amb armes"

@EP





L'actriu Sara Sálamo ha parlat de les amenaces de mort que ha rebut a través de les xarxes socials en una entrevista al portal Huppost. La canària ha assenyalat que entén "que el que cal fer és anar a comissaria i denunciar" i per això assegura que ho ha fet "en alguna ocasió". No obstant això, diu que aquestes denuncies no han arribat enlloc.





Sálamo afirma que si va anar a denunciar va ser perquè aquestes amenaces li van provocar por. I és que alguna vegada anaven acompanyades "fins i tot amb fotografies amb armes". "M'enviaven selfies amb armes dient 't'anirem a matar'. Vaig passar por, això és sobrepassar qualsevol línia. Per això vaig anar a denunciar, perquè no és un insult que es quedi aquí", relata.