Es compleixen 15 anys de la mort de Rocío Jurado

L'1 de juny de 2006 la veu de Rocío Jurado s'apagava per sempre. Després de dos anys lluitant amb ungles i dents contra un càncer de pàncrees, 'La més gran' perdia la batalla i moria a la seva casa de La Moraleja, deixant destrossada no només a la seva família sinó a tot un país que aquell dia va plorar una mort tan primerenca com injusta.





Artista incommensurable, nombroses paraules han definit a la chipionera, una de les cantants més versàtils que ha donat el nostre país i, com la van nomenar a Nova York, 'la millor veu de segle XX'. Força, arpa, talent, tenacitat, emoció ... Però, si una faceta destacava per sobre de tot en la chipionera més universal, era la familiar. Mare, esposa, germana, cunyada, amiga ... Els que la van conèixer la defineixen com una mare gallina que gaudia acollint sota les seves ales a tots els seus éssers estimats, els seus pollets, que sempre van ser el seu principal passió i preocupació.





Rocío Jurado @ep





Enamoradíssima del seu marit, José Ortega Cano, i molt unida als seus germans Glòria i Amador Mohedano - als que treia 9 i 10 anys respectivament i als qui sempre va cuidar com una mena de 'fills' - si per algú tenia bogeria Rocío era per les seves tres fills, Rocío, Glòria Camila i José Fernando; especialment per la seva única filla biològica, Rocío Carrasco, fruit del seu matrimoni amb Pedro Carrasco, amb qui sempre va mantenir una relació boníssima tot i que la seva relació no hagués funcionat.





Passió era el que tenia "La més gran 'amb la seva filla Rocío, que va ser qui li va donar els seus majors alegries però també els majors disgustos. I és que, tot i que sempre la va recolzar públicament, l'artista va patir moltíssim quan la seva nena es va casar amb el seu primer nuvi, embarassada i als 18 anys. Un Antonio David Flores que mai va agradar gens a la chipionera, però que li donaria als seus dos néts, Rocío i David, als que volia per sobre de totes les coses. Poc va durar aquest amor, protagonitzant una tumultuosa separació de la que avui, 15 anys després, poc queda ja per explicar.





I és que, després de 2 dècades de silenci, Rocío Carrasco decidia per fi donar un pas al front i narrar la seva vida en primera persona amb 'Rocío, explicar la veritat per seguir viva', una docusèrie en què al llarg de 12 episodis la filla de 'la més gran' ha revelat l'infern de maltractaments físics i psicològics que va viure durant la seva relació amb Antonio David i el calvari que el malagueny li ha fet viure des de la seva separació amb l'objectiu d'acabar amb ella públicament. Anys en què la jove ha perdut els seus fills - presumptament manipulats i influenciats pel seu pare -, ha trencat tota relació amb la seva família materna, ha caigut en una depressió cronificada de la qual encara lluita per sortir i fins i tot ha intentat suïcidar-se , incapaç de suportar tant dolor.





Un drama de dimensions enormes que ha sacsejat el país i que ha generat un moviment de solidaritat social a favor Rocío que per fi sense por, no ha dubtat a carregar a la seva docusèrie no només contra el seu exmarit i la seva filla Rocío Flors - a la que ha anomenat 'la llavor del mal' - sinó també en contra de José Ortega Cano - confessant que no li va fer bé a la seva mare i que l'artista es va equivocar al casar-se amb ell i dels seus oncles Amador, a què ha acusat de ' vendre-la 'a la premsa, i de José Antonio Rodríguez, marit de la seva tia Glòria, a qui culpa d'haver-li donat l'esquena coneixent el presumpte maltractament d'Antonio David.





Una sèrie documental que ha allunyat encara més a Rociíto de la resta de la seva família que, emocionats escenificaven la seva unió públicament en l'homenatge realitzat a Rocío Jurado a Chipiona dissabte passat amb motiu del 15è aniversari de la seva mort. Un acte a què no van faltar ni la seva vidu, ni la seva filla Glòria Camila, ni els seus germans Amador i Gloria ni, per descomptat, els seus néts Rocío i David Flores, que no van poder contenir les llàgrimes durant l'ofrena a la seva àvia al cementiri. Un cop més, Rocío Carrasco va esdevenir la gran absent però, a diferència d'altres ocasions, aquesta vegada ni se l'esperava.