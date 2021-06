La AAVV de l'Hospital-Roca torna a acusar l'Ajuntament de Viladecans de voler fer-los fora del seu local

Una fuita d'aigua durant la pandèmia va materialitzar el tancament del local de l'AAVV de l'Hospital de Viladecans perquè es procedís al peritatge de la companyia d'assegurances que havia de reparar els danys ocasionats i indemnitzar a l'Associació de Veïns. Per a això està AAVV viladecanenca va posar en coneixement de l'consistori de Viladecans el sinistre.





Primera concentració dels veïns de l'AAVV Hospital-Roca de Viladecans per evitar el desallotjament del seu local / octubre 2020

A punt de complir-se un any ja ha passat el pèrit ha valorar els danys, però la reparació no s'efectua pel litigi que mantenen sobre la propietat de el local veïnal la AAVV de l'Hospital-Roca i l'Ajuntament. Mentre que "uns parlen de cessió a perpetuïtat en favor de l'Associació per part de la constructora dels edificis de barri "altres al·ludeixen" que sempre han corregut amb totes les despeses i la propietat és seva". Mentre els veïns no poden gaudir de les seves instal·lacions tant per la pandèmia pel "enquistament d'aquest enfrontament entre l'Associació i l'Ajuntament".







SEGONA MANIFESTACIÓ EN DEFENSA DE L'ASSOCIACIÓ





Aquest dissabte 5 de juny l'AAVV de l'Hospital ha convocat una nova manifestació contra el consistori capitanejat pel seu alcalde, Carles Ruiz, atès que l'equip de govern vol canviar el "sistema de funcionament del local que és propietat de l'Associació. Volen dir quan s'obre i quan es tanca, deixar-nos sense bar i fer com si la propietat fos seva ", es queixen a Vilapress membres de l'Associació.





En la seva nota de premsa des de l'Associació afirmen que criden als veïns a manifestar-se aquest dissabte a "la insistència de l'Ajuntament en voler desallotjar-dels nostres locals que legitimant vam aconseguir i que, mitjançant argúcies volen tirar-nos, i una vegada que no han aconseguit fer-nos caure en el parany, ara ens amenacen amb trencar els cadenats de l'associació i desallotjar-nos a la força ".





Davant d'aquesta situació afirmen "convoquem els veïns a una concentració davant els locals de l'associació de veïns Hospital - Roca; el dissabte dia 5 de juny a les 12 hores, amb l'objectiu d'informar-los i explicar-les accions que durem a terme amb el objectiu d'evitar el desallotjament i revindicar el nostre local que amb tants esforços vam aconseguir i ens ha costat mantenir durant aquests últims 40 anys ".





A més, afirmen des de l'Associació "sabem que no tenen la propietat, sabem que la propietat és dels veïns i que ara volen arrebatárnosla i a més sabem que fins i tot tenim una cessió a perpetuïtat mentre estigui en vigor l'associació de veïns".





La cessió a perpetuïtat, afirmen ha estat "fins i tot reconeguda per l'ajuntament i nosaltres diem si tenim com a mínim aquesta cessió a perpetuïtat reconeguda per l'ajuntament, el local oficial i oficiosament mentre en un ple municipal no es retiri aquesta cessió i no sense abans tenir que indemnitzar ".





D'aquesta manera aquest dissabte i encara en pandèmia els veïns d'aquest barri comencen a mobilitzar-se per a exigir-li "a l'alcalde una solució a aquesta situació creada pel seu equip de govern".

















A l'octubre de l'any passat desenes de membres de l'Associació de Veïns ja es van concentrar a la porta del local a l'espera que els funcionaris de l'Ajuntament fessin acte de presència per intentar desallotjar el local després de la primera amenaça del consistori.





No obstant això, a mesura que ha anat passant el temps, ningú del consistori s'ha acostat al lloc, malgrat que des del propi Ajuntament "els havien anunciat la seva decisió d'accedir al local, de què havien d'haver tret totes les pertinences, tant personals com de l'associació, que hagués a l'interior ".





El president de l'Associació de Veïns del barri, Adolfo Corbacho, ha afirmat a Vilapress llavors que "el següent pas serà posar-se en contacte amb l'Ajuntament per veure què pretenen fer. El que està clar és que si no tenen una ordre judicial no van a poder desallotjar el local. Nosaltres no els deixarem que ho facin ".





Seguirem informant ...