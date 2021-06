Carolina Marín pateix una altra lesió greu al genoll i no anirà als Jocs Olímpics

Carolina Marín @ep





La jugadora de bàdminton Carolina Marín no podrà disputar els Jocs Olímpics de Tòquio un cop les proves mèdiques han confirmat que pateix un trencament del lligament creuat anterior als dos meniscs del genoll esquerre.





"Vull agrair a tothom el suport i els seus missatges durant aquests dies. Això és un altre cop al que haig de fer front, però no tingueu dubtes que tornaré. Malgrat que la preparació els últims dos mesos s'havia tornat molt difícil, la illusió que teníem era enorme i sabíem que arribaria de la millor manera possible als Jocs Olímpics. No podrà ser", ha lamentat Marín en un comunicat.