Patricia Platja, excap de comunicació de Mossos, serà la portaveu del Govern

Patricia Platja, excap de comunicació de Mossos d'Esquadra i estretament relacionada amb el major Josep Lluís Trapero, serà la portaveu del Govern de la Generalitat format per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Junts per Catalunya (JxCat). Així ho ha avançat RAC1 durant el matí d'aquest dimarts i ha estat posteriorment confirmat per altres mitjans.





Platja serà la nova portaveu de l'Executiu, encara que no ostentarà el càrrec de consellera. D'aquesta manera, Aragonès separarà la figura de conseller de la de 'portaveu', tal com han fet altres governs com el segon tripartit o Artur Mas durant la primera legislatura.





La nova portaveu de la Generalitat ha exercit com a cap de premsa de Mossos d'Esquadra des de 2008 i va ser l'encarregada de portar la comunicació de la policia autonòmica durant els atemptats de Barcelona i Cambrils a l'estiu de 2017. Va perdre el seu càrrec en 2018 després de publicar un tuit en contra del poder judicial per la sentència de la Rajada, i posteriorment va ser readmesa.