Un equip internacional de científics estudia la forma més segura de fer castells

Un equip de matemàtics i enginyers de la Universitat de Girona (UdG), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Centre de Recerca Matemàtica, la Universitat de Lisboa (Portugal) i la Universitat de Warwick (Regne Unit) estan estudiant la forma més segura de fer castells.





En un comunicat aquest dimarts, la UdG ha explicat que estan treballant per determinar l'àrea necessària que ha d'ocupar la pinya (la base de l' 'castell') per garantir que, en cas de caiguda, els castellers cauran sobre la base i no a terra.





El projecte, en col·laboració amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), busca entendre els factors mecànics que permeten construir i mantenir un castell i els motius que provoquen les seves caigudes, així com analitzar quan i on cauen els castellers quan la estructura es trenca.





Aquesta informació ha de crear un model matemàtic que alimenti un "sistema virtual de caigudes" que, finalment, llançarà la probabilitat d'impacte.





El treball científic es va originar al 158 European Study Group with Industry, que es va celebrar el 2020 a Bellaterra (Barcelona), una trobada en què matemàtics i científics treballen en problemes aplicats de rellevància industrial o social.