Investigadors espanyols creen un nou medicament per tractar la sordesa provocada per la quimioteràpia

La pèrdua d'audició és un dels efectes secundaris més freqüents dels tractaments de el càncer amb derivats del platí. Pot ser de moderada a greu en funció de l'edat del pacient, de la dosi rebuda, i altres factors. Els efectes més negatius es produeixen en nens.





@EP









"A diferència d'altres possibles efectes de la quimioteràpia amb cisplatí, la pèrdua d'audició és irreversible perquè les cèl·lules sensorials de l'oïda interna no es regeneren. Creiem que important trobar formes d'evitar el dany en l'audició sense interferir amb el tractament de el càncer" , ha emfatitzat la investigadora de l'CSIC.





L'Agència Americana del Medicamet (FDA, ha donat el seu vistiplau als assaigs clínics amb LPT99, que conté un nou derivat de piperazinadionas, una família de molècules que han demostrat tenir un potent efecte inhibidor de la mort cel·lular programada (apoptosi) en assaigs in vitro previs.







L'equip de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Alberto Sols (IIB), centre mixt de el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), ha demostrat, en un model animal, l'eficàcia terapèutica de la molècula LPT99 per el tractament de la sordesa produïda per derivats del platí presents en algunes quimioteràpies.





El LPT99 és una formulació d'alliberament sostingut en forma d'hidrogel per aplicació local patentada per l'empresa SPIRAL Therapeutix per al seu ús en el tractament de la hipoacúsia, especialment la produïda com a efecte secundari de la quimioteràpia amb derivats del platí. Una situació que afecta el 80% dels pacients en quimioteràpia, especialment als nens.











"El nostre treball ha confirmat, primer, que és una molècula segura, sense ototoxicitat in vivo, i, segon, que els animals que van rebre una teràpia de cisplatí amb administració a l'interior de l'oïda de LPT99 van presentar millor audició. Aquests resultats apunten a el factor activador de la proteasa que activa l'apoptosi (Apaf-1) com una nova diana terapèutica i al LPT99 com un fàrmac amb potencial per a la seva translació a la clínica ", ha explicat la investigadora del IIB-CSIC-UAM, Isabel Varela Nieto.