L'ambaixador Oyarzábal reivindica en un llibre la memòria de el ministre Castiella

La política descriu en no poques ocasions itineraris personals laberíntics, quan no contradictoris. Una mica d'això hi va haver a l'executòria de Fernando María Castiella i Blat de moro, catedràtic de Dret Internacional, ambaixador d'Espanya i ministre d'Afers Exteriors entre 1957 i 1969, a què va correspondre aconseguir l'ingrés d'Espanya a l'OCDE i en el FMI i que va articular -en competència i dissentiment amb Carrero Blanco- una intel·ligent política de descolonització dels territoris africans que es conjugava, alhora, amb una hàbil gestió tendent a la recuperació de Gibraltar. Doncs bé, va ser el mateix Castiella que el 1941, quan l'expansió de l'Eix semblava imparable, va publicar amb José María de Areilza el llibre "Reivindicacions d'Espanya" en el qual es justificaven les pretensions espanyoles d'expansió colonial. Un "pecat petit" de joventut -tenia aleshores 34 anys- que no va condicionar la seva posterior actuació política, si no reeixida en tots els objectius que es va plantejar, si a el menys brillant. Així ho recorden alguns dels que van ser els seus col·laboradors que han publicat textos en què s'analitza la seva actuació ministerial en general en termes elogiosos.









També ho ha volgut fer en el seu llibre "El ministre Castiella i el procés descolonitzador espanyol" (Sial / Casa d'Àfrica) l'ambaixador Antoni de Oyarzábal que va ingressar en la carrera diplomàtica durant el mandat de l'esmentat ministre i va col·laborar amb ell de forma directa des seu Gabinet Tècnic. Un propòsit digne de el major elogi i certament difícil ja que, publicades fa bastants les memòries de Jaime de Piniés sobre el procés descolonitzador, poc més queda per afegir. Es dóna, a més, la circumstància que Oyarzábal sembla haver redactat el seu parvo assaig, de poc més de cinquanta pàgines, tal com raja, escrivint de memòria, alguna cosa fart perillós perquè convida a cometre lapsus i relliscades.







Tot això no obsta que Oyarzábal aporti algunes dades de cas anecdòtics, però no per això menys interessants: l'allotjament del primer ambaixador a Mauritània en una haima "durant mesos" a falta de millor residència oficial, el socors monetari secret disposat per Castiella en favor de l'equatoguineà Atanasio Ndongo durant el seu exili a Nova York, la picabaralla hagut entre Carrero i Castiella, resolt per Franco en favor d'aquest últim o la surrealista visita dels reis d'Espanya a Guinea Equatorial després del cop d'Estat d'Obiang.





I, en fi, no ens queda més remei que dissentir de la conclusió final a la qual arriba l'ambaixador Oyarzábal per a qui "vam sortir d'aquells territoris sense rèmores, sense guerres que saldar i sense derrotes que estroncar". L'anomenada "guerra d'Ifni" -pròleg de l'abandonament d'Àfrica Occidental-, va costar prop de 200 morts, la desastrosa independència de Guinea Equatorial no va donar lloc més que a alguna mort accidental, però va servir per donar pas a una dictadura atroç que les va provocar a milers i amb la vergonyosa evacuació del Sàhara -on també hi va haver morts- renunciem a la nostra dignitat com a antiga potència colonial i deixem plantejat un problema que gairebé mig segle després segueix distorsionant la política exterior espanyola i sent un greu factor d'inestabilitat al Magrib, com podem comprovar aquests mateixos dies.