Mig milió de persones han mort a la guerra de Síria

Al voltant de 500.000 persones han mort a causa dels més de deu anys de guerra a Síria, segons l'últim balanç facilitat aquest dimarts per l'Observatori Sirià per als Drets Humans, una xifra que inclou més de 100.000 víctimes mortals més que el publicat al març d'aquest any.





L'organisme, amb seu a Londres i informants al país, ha assenyalat que s'ha pogut documentar la mort de 494.438 persones, entre elles a prop de 160.000 civils, si bé ha afegit que la xifra de víctimes mortals a causa del conflicte superaria les 600.000.





Nen sirià en un campament de refugiats @ep





Així, ha manifestat que "malgrat totes les dificultats, obstacles i pressió extrema sobre l'Observatori, l'equip de documentació (...) ha aconseguit documentar 105.015 víctimes mortals, entre elles 24.103 civils, dels quals 2.748 són nens i 1.249 són dones "des de l'últim balanç de març.





L'Observatori ha destacat que, d'aquesta manera, ascendeixen a 159.774 els civils morts en el conflicte, entre ells 25.048 nens. D'aquesta manera, ha dit que l'Exèrcit i les milícies progovernamentals han matat 130.254 civils, entre ells 19.691 nens, en operacions terrestres, bombardejos i tortures en centres de detenció.





Així mateix, ha atribuït la mort de 8.672 civils, entre ells 2.099 nens, als bombardejos de Rússia en suport a Damasc, a el temps que ha afegit que 3.847 civils, entre ells 973 nens, han mort en atacs aeris de la coalició internacional que encapçala Estats Units contra Estat Islàmic.





A més, al menys 6.441 civils, entre ells 548 nens, han mort a mans d'Estat Islàmic, mentre que 9.062 civils, inclosos 1.448 nens, han mort en atacs dels grups rebels i les Forces Democràtiques sirianes (FDS) --encapçalades per la milícia kurda Unitats de Protecció Popular (YPG) -.





L'Observatori ha ressaltat que a el menys 1.485 civils, entre ells 286 nens, han mort per trets i bombardejos per part de l'Exèrcit i les forces de seguretat turques, a el temps que ha apuntat que tretze civils, entre ells tres nens, han mort en atacs israelians.





D'altra banda, ha assenyalat que a la guerra han mort 91.031 militars sirians, 66.995 milicians progovernamentals sirians, 8.593 milicians progovernamentals estrangers --entre ells 264 soldats i mercenaris russos-- i 1.707 membres de el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, aliat de Damasc .





Així mateix, ha indicat que han mort 79.844 membres de grups rebels i islamistes, 27.765 integrants de el grup Hayat Tahrir al Sham (HTS) i altres faccions jihadistes i 40.628 membres de el grup gihadista Estat Islàmic.





A aquesta xifra cal sumar a 3.588 desertors de l'Exèrcit sirià que es van sumar a grups rebels, 12.926 membres de les Forces Democràtiques sirianes (FDS) i altres unitats kurdes i 936 persones estrangeres vinculades a aquests últims grups, així com 215 soldats turcs.





L'organisme ha dit que "ha estat incapaç de documentar el nombre de morts" per les operacions de la coalició internacional contra Estat Islàmic "a causa de l'extremat secretisme que envolta les seves missions i operacions".





Així mateix, ha recalcat que el seu balanç oficial no inclou a més de 47.000 civils morts per tortures en presons governamentals, a més de 3.200 membres de el Partit dels Treballadors de Kurdistan (PKK) ja més de 3.200 civils i combatents que estan en presons d'Estat islàmic.





En aquesta línia, ha posat èmfasi que la xifra tampoc inclou a més de 4.100 militars i milicians progovernamentals que han estat capturats o donats per desapareguts ni a més de 1.800 persones segrestades per grups rebel·lis i jihadistes, inclòs Estat Islàmic.





Finalment, l'Observatori ha assenyalat que la guerra ha deixat a més més de 2,1 milions de civils ferits i al voltant de tretze milions de desplaçats, inclosos refugiats, així com greus danys en instal·lacions com hospitals i escoles.