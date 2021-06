La vacuna contra la Covid-19 de l'IQS arriba a la fase preclínica

'CoviNanoVax', vacuna contra la COVID-19 d'IQS ha arribat a la fase preclínica. Aquesta nova vacuna en investigació destaca per ser una vacuna de mRNA basada en nanopartícules polimèriques com a vectors de la vacuna, el que permet prevenir la infecció de la SARS-CoV-2.





Així ho van anunciar el director general d'IQS i líder de el projecte, el doctor Salvador Borrós, i la doctora Cristina Fornaguera, de el Departament de Bioenginyeria de l'IQS. Actualment, el projecte ha avançat a la fase d'investigació preclínica no regulatòria, pel que ha estat testada en models murins.





Vacuna contra el Covid-19 @ep





Els investigadors estimen que el procediment de síntesi de lots grans de nanopartícules finalitzarà al setembre, de manera que la fase preclínica regulatòria culminaria al març de 2022. El projecte està molt enfocat cap a la tecnologia utilitzada en la síntesi del mRNA i aprofita tot el seu potencial com a plataforma.





Tan sols canviant la seqüència del mRNA encapsulat, la vacuna es pot adaptar a noves variants de la SARS-COV-2 que sorgeixin. Així mateix, el seu mecanisme es podria adaptar per a altres usos més enllà de prevenció de la COVID-19, com podria ser la immunoteràpia per al càncer.





Per avançar a la fase d'assaig clínic, en el qual la vacuna és provada en humans, cal una inversió de 1,5 milions d'euros. IQS està en converses amb diferents companyies per establir un acord de partenariat, pel qual es pugui finançar aquesta i les següents etapes.





"El nostre objectiu és desenvolupar la pròxima generació de vacunes, no només per a la Covid-19, sinó també per a altres aplicacions, com la inmunocología", assegura Borrós. Des del seu inici, el projecte va ser reconegut per les principals administracions públiques com una de les principals investigacions sobre la Covid-19.





Per això, a l'abril de l'any 2020 va rebre un finançament de 193.000 euros en la Convocatòria de projectes i investigacions sobre la SARS-CoV-2 i la Covid-19, promoguda pel Ministeri de Ciència i Innovació i l'Institut de Salut Carlos III, per dissenyar el prototip de vacuna i tenir la prova de concepte fins als estudis en fase preclínica no regulatòria.