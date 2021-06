El Govern crea un grup de treball per proposar mesures en contra dels desnonaments

@EP





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimarts que el Govern creará un grup de treball col·legiat entre diferents departaments amb l'objectiu de proposar mesures per evitar desnonaments i reforçar les polítiques de defensa de l'habitatge.





En roda de premsa posterior al primer Consell Executiu ordinari del nou Govern, ha explicat que la seva voluntat és que aquest grup abordi la modificació del protocol dels desnonaments però també que vagi més enllà i revisi tot el procés que es produeix fins a la pèrdua de la habitatge per minimitzar aquesta possibilitat.





El grup estarà format per representants de la Conselleria de Presidència, de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, Interior, Justícia i Drets Socials, per la qual cosa tindrà membres tant d'ERC com de Junts.