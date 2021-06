Vox presentarà una querella contra el Govern per "desviació de poder"

@EP



El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha advertit que recorrerà els eventuals indults als presos de l'1-O davant la Sala del Contenciós-Administratiu de Tribunal Suprem (TS) contra el reial decret que s'aprovi, i després presentarà una querella contra el Govern a la sala del Penal per "desviació de poder".





En roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, ha insistit que es tracta d'indults de polítics a polítics que han incomplert la llei, en les seves paraules, i retreu al Govern que en aquest cas per què no es concedeixen també a "qui ha robat per menjar o qui s'equivoca en una casella de la declaració de la renda ".





Ha afirmat que Vox demanarà una declaració institucional de Parlament en què s'insti al Govern a no concedir els indults, i que també presentarà una interpel·lació davant la Cambra catalana perquè la resta de grups parlamentaris es manifestin al voltant d'aquests indults i "deixin clara la seva postura ".





Preguntat per si Vox participarà en la concentració convocada per Cs pel 11 de juny davant la delegació de Govern a Barcelona en contra dels indults, Garriga ha dit que ells donaran suport totes les convocatòries però que creuen que és la societat civil qui ha de " liderar aquest rebuig ".





JUNTA DE PORTAVEUS



Pel que fa a la reunió de la junta de portaveus de Parlament que s'ha fet aquest dimarts, Garriga ha dit que han traslladat a l'organisme el seu rebuig a la creació de 15 comissions legislatives, i la reducció de 14 a 8 conselleries: "Hem proposat la supressió de 6 conselleries, perquè algunes podrien estar juntes ".





Per a ell, Educació podria unir-se amb Recerca i Universitats, i ha considerat que la conselleria d'Acció Exterior és prescindible perquè aquesta és competència de l'Estat, així com la de Feminismes i Igualtat, perquè per garantir "la igualtat dels ciutadans ja està l'article 14 de la Constitució ".





Finalment, ha informat que Vox ha votat en contra de la declaració institucional de Parlament de rebuig a les agressions homòfobes que s'han produït aquest cap de setmana a Barcelona, perquè diu que ells les condemnen però que no estan d'acord amb que es hagin volgut "imposar condicionaments ideològics" en el document.