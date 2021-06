Pacients amb VIH moren a l'Amazònia per culpa d'un fong

@EP





Una sèrie d'autòpsies realitzades en un hospital de malalties infeccioses a l'Amazònia brasilera ha revelat que les infeccions pel fong Histoplasma són la causa d' "un nombre considerable de morts" en persones amb VIH, segons un comunicat aquest dimarts.





Així ho indica un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), en col·laboració amb un equip de Manaus (Brasil), que subratlla la necessitat de comptar amb mètodes "més sensibles" per detectar aquestes infeccions en regions endèmiques per a aquest patogen.





La histoplasmosi és una infecció dels pulmons provocada per respirar les espores d'un fong (Histoplasma) i es troba localitzada en algunes àrees dels Estats Units, Àfrica i Amèrica Llatina, ha informat el ISGlobal.





En la majoria de les persones amb un sistema immunitari competent, la infecció produeix símptomes lleus; però en persones amb un sistema immunitari compromès, com aquelles amb VIH, la infecció pot disseminar cap a altres òrgans del cos i provocar la mort.





"El problema és que la càrrega exacta de la malaltia en regions endèmiques no es coneix, ja que els seus símptomes es confonen sovint amb la tuberculosi", ha explicat l'investigador d'ISGlobal i coordinador de l'estudi, Miguel Martínez.





Així, en vista de l'alta incidència de histoplasmosi, la baixa taxa de sospita clínica i la gravetat de la malaltia disseminada, els autors han recomanat un tractament antimicòtic preventiu en persones VIH-positives seriosament inmunocomprometidas de la regió.





L'estudi subratlla la necessitat de comptar amb mètodes de diagnòstic rutinaris i sensibles per al patogen: "Tot i l'alta mortalitat per histoplasmosi, el 75% dels casos no va ser sospitat clínicament", ha dit la primera autora de l'estudi, Natalia Rakislova .