Identificada la noia que pegava a altres a Madrid i els seus amics ho gravaven per al repte viral de 'la caça del pijo'

Agents de la Policia Nacional han procedit a la identificació de l'autora directa de quatre brutals agressions comeses en el districte madrileny de Chamartín, uns atacs relacionades amb un nou repte viral de xarxes socials conegut com 'la caça del pijo', ha informat aquesta dimarts la Direcció Superior de la Policia de Madrid en una nota de premsa.





La investigació va començar el passat mes d'abril quan una menor d'edat va agredir a quatre noies, totes elles d'edats similars. El 'modus operandi' utilitzat en els quatre episodis es basava en pronunciar la frase "tu em coneixes?" per així aproximar-se a les víctimes i després propinar-cops en diferents parts de el cos. Els agents van poder comprovar que el repte consistia a acumular el major nombre possible d'agressions.





A més, tots els fets eren gravats i difosos posteriorment en xarxes socials conegudes com TikTok i Instagram, el que generava una alarma social entre els estudiants i pares de diversos col·legis ubicats al districte de Chamartín.





En un dels vídeos es podia observar a una noia arraconant a una altra i agredint-de forma violenta, mentre els amics de la primera la animaven. Tot seguit, mirava a un dels amics vanant del que havia fet. Aquest vídeo, publicat per alguns mitjans, es va gravar a les rodalies de l'estadi Santiago Bernabéu de Madrid mentre uns altres ho graven aclamant.





"Em coneixes", pregunten a la víctima, qui respon negativament en diverses ocasions. L'agredida seria una estudiant anglesa que ha vingut uns mesos a la capital. Després els nos, li criden "1, 2, 3" i seguidament rep una forta bufetada, estirades de cabells i diverses puntades de peu per part de l'autora.





Després de constatar els agents que la presumpta autora, de 14 anys i nacionalitat espanyola, es desplaçava fins a aquest districte per agredir a tot aquell considerat "pijo", normalment dones, els agents van procedir a la seva identificació, si bé fins al moment no s'han rebut denúncies per aquestes agressions.





El repte de 'caçar el pijo' consistia a acumular el màxim nombre possible d'agressions, generant una gran alarma entre estudiants i pares. Aquestes eren gravades en vídeo amb telèfons mòbils per posteriorment ser difoses a Internet. Aquests fets i la identitat de la presumpta autora menor d'edat han estat posats en coneixement de la Fiscalia de Menors.