Aragonès demana al Govern central prendre la decisió "més justa com més aviat millor" sobre els indults

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dimarts a Govern de Pedro Sánchez que, "si ha de prendre una decisió, prengui la decisió el més justa el més aviat possible" sobre els indults dels dirigents independentistes empresonats.





Preguntat en roda de premsa després del Consell Executiu, Aragonès ha rebutjat fer especulacions sobre quan prendrà el Govern la decisió, perquè afectaria les famílies dels empresonats, i ha demanat mirar l'assumpte "no només des del vessant política, sinó també el vessant humana ".





Pere Aragonès @ep





"La proposta per resoldre de forma clara i completa la repressió és la llei d'amnistia però si, a part de la llei d'amnistia o mentre la proposem, hi ha mesures que alleugereixin la repressió i el dolor que suposa l'empresonament injust dels nostres companys de Govern, no només no ens oposarem, sinó que ens semblarà bé ", ha explicat.





Ha assegurat que aquesta és una postura compartida pel seu Govern però, preguntat per si també opinen així els dirigents polítics empresonats, ha demanat preguntar a ells: "No seré jo qui parli en nom d'ells en una qüestió tan delicada i que els afecta ells i a les seves famílies ".





MANIFESTACIÓ A COLOM





Sobre la manifestació convocada el 13 de juny a la plaça Colón de Madrid contra els indults, ha dit: "És la història de sempre. Hi ha una dreta nacionalista espanyola i una ultradreta espanyolista que davant qualsevol gest, per mínim que sigui, per parcial i insuficient que sigui amb Catalunya, intenta omplir els carrers ".





"Nosaltres omplim les urnes de vots a favor de la independència, de l'autodeterminació i de l'amnistia, i aquesta sempre ha estat la nostra millor resposta", ha destacat Aragonès, que ha demanat a l'esquerra espanyola tenir una postura valenta, en lloc de fer el mateix des de fa dècades davant la dreta espanyolista, segons ell.





Preguntat per l'eventual reforma de el Codi Penal per modificar el delicte de sedició, ha dit que encara no hi ha una proposta detallada, i ha avisat: "Si hi ha una visió judicial basada en la venjança, el que pugui dir el Codi Penal, quan es s'utilitza com el codi penal de l'enemic, té la incidència que té ".