L'OMS valida la vacuna de Sinovac contra el Covid-19 com a ús d'emergència

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha validat aquest dimarts la vacuna de Sinovac-CoronaVac contra el COVID-19 per al seu ús d'emergència, el que dóna als països la garantia que compleix les normes internacionals de seguretat, eficàcia i fabricació .





Vacuna Covid-19 @ep





"El món necessita desesperadament múltiples vacunes per fer front a l'enorme desigualtat d'accés a tot el planeta. Instem els fabricants a participar en el Mecanisme COVAX, a compartir els seus coneixements i dades ia contribuir a controlar la pandèmia", ha comentat la sotsdirectora general de l'OMS per a l'Accés als Productes Sanitaris, Mariàngela Simão.





La Llista d'Ús d'Emergència de l'OMS és un requisit previ per al subministrament de vacunes del Mecanisme COVAX i l'adquisició internacional. També permet als països accelerar la seva pròpia aprovació reglamentària per importar i administrar les vacunes contra la COVID-19.





L'avaluació va a càrrec de el grup d'avaluació de productes, compost per experts en reglamentació de tot el món i un Grup Assessor Tècnic (GAT), encarregat de realitzar l'avaluació de riscos i beneficis per a formular una recomanació independent sobre si una vacuna pot figurar a la llista d'ús d'emergència i, en cas afirmatiu, en quines condicions.





En el cas de la vacuna Sinovac-CoronaVac, l'avaluació de l'OMS va incloure inspeccions 'in situ' de les instal·lacions de producció. "Els seus requisits de fàcil emmagatzematge la fan molt manejable i especialment adequada per a entorns de baixos recursos", justifica l'organisme sanitari internacional de Nacions Unides.





Sobre la base de les proves científiques disponibles, l'OMS recomana l'ús de la vacuna en adults de 18 anys o més, en un esquema de dues dosis amb un interval de dos a quatre setmanes. Els resultats de l'eficàcia de la vacuna van mostrar que la vacuna va prevenir la malaltia simptomàtica en el 51 per cent dels vacunats i va evitar la COVID-19 greu i l'hospitalització en el 100 per cent de la població estudiada.





En els assaigs clínics es van inscriure pocs adults majors (de més de 60 anys), de manera que no es va poder estimar l'eficàcia en aquest grup d'edat. No obstant això, l'OMS no recomana un límit d'edat superior per a la vacuna perquè les dades recollides durant el seu ús posterior en múltiples països i les dades de immunogenicitat de suport suggereixen que "és probable que la vacuna tingui un efecte protector en la gent gran" .





"No hi ha motius per creure que la vacuna tingui un perfil de seguretat diferent en poblacions de més edat i més joves", explica. L'OMS, en qualsevol cas, recomana que els països que utilitzin la vacuna en grups de més edat realitzin un seguiment de la seguretat i l'eficàcia per verificar l'impacte esperat i contribuir al fet que la recomanació sigui més sòlida per a tots els països.





L'OMS ja ha inclòs les vacunes de Pfizer / BioNTech, Astrazeneca-SK Bio, Serum Institute of Índia, AstraZeneca EU, Janssen, Moderna i Sinopharm a la llista d'ús d'emergència.