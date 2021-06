Un gos ataca brutalment a la seva propietària a Sant Vicenç dels Horts

Una jove, veïna de Sant Vicenç dels Horts, es troba ingressada aquest dimarts en estat greu a l'Hospital de Bellvitge de Barcelona després de ser atacada per un dels seus tres gossos, segons han explicat fonts municipals.





Servei d'Emergències @ep





Sobre les 19.30 hores de dilluns, un veí de la jove va trucar al telèfon d'emergències 112 avisant que la seva veïna estava sent atacada per un dels seus tres gossos, i agents de la Policia Local, dels Mossos d'Esquadra i dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al lloc dels fets.





El veí va explicar als agents de la Policia Local que els tres gossos de la jove s'estaven barallant, i ella va tractar d'intervenir i un d'ells la va atacar.





Els agents van observar que el gos "tenia enganxada a la jove que estava inconscient, i seguint el seu protocol, van disparar un cop a terra per intentar que el gos s'espantés", com el gos no va deixar a la jove, van haver de disparar i deixar-li sense vida, en les seves paraules.





Les unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van comprovar que la jove seguia amb vida, i la van traslladar fins a l'Hospital de Bellvitge; els altres dos gossos van quedar a càrrec d'una empresa encarregada d'animals.